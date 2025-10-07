Éxito en las jornadas de salud femenina de la Asociación María Telo Feministas de Extremadura en Moraleja: "Para que las pacientes tengan las riendas de la salud deben estar informadas"

Medio centenar de mujeres participaron este sábado en las I Jornadas Mujer y Salud Sierra de Gata, organizada por la Asociación María Telo Feministas de Extremadura. Bajo el lema "Conocerse para Cuidarse", las ponentes derribaron tabúes y trataron abiertamente temas sobre salud femenina como la menopausia, el ciclo menstrual, endometriosis o salud mental.

Menopausia: el nuevo orden hormonal

La ponencia comenzó de la mano de Miriam Al Adib, ginecóloga y obstetra, presentando la menopausia como "el nuevo orden hormonal". Al Adib hizo especial hincapié en la importancia de la información sobre salud femenina: "Para que las pacientes tengan las riendas de la salud deben estar informadas", y reivindicó la necesidad de realizar más estudios médicos sobre cuerpos femeninos.

El ciclo menstrual como signo vital

El lema "Conocerse para Cuidarse" toma sentido gracias a ponencias como la de la sexóloga Betty López, donde enfocó desde otra perspectiva el ciclo menstrual, alejado de su común relación con el dolor. Betty López presenta este periodo como "un signo vital que nos permite leer, conocer e identificar mi estado de salud general".

I Jornada Mujer y Salud Sierra de Gata / María Telo Feministas de Extremadura

Endometriosis: "La enfermedad invisible"

Desde su propia experiencia, la dietista Sara Núñez, expuso lo que supone una enfermedad tan desconocida e incomprendida como es la endometriosis. "Se han normalizado tantas cuestiones, como el dolor, que no son normales, son señales de alarma", ha expuesto la también miembro de la Asociación de Afectadas por la Endometriosis (ADEC). Además, Núñez destacó la importancia de mantener una dieta adecuada y un estilo de vida saludable para poder mantener a raya esta enfermedad.

Mujer y salud mental

Inmaculada Valero, psicóloga coordinadora de Feafes Extremadura, abordaba la salud mental desde la perspectiva de la mujer. La psicóloga exponía que, en ocasiones, ser mujer es un factor de riesgo "no por el hecho de ser mujer, sino por los roles heredados y normalizados con los que cargamos". De esta manera, se relaciona la influencia de los roles de género, la desigualdad social y la carga de cuidados, con el equilibrio emocional de la mujer.

Recursos públicos para mujeres

Durante esta jornada también se presentaron diferentes recursos que la sanidad pública pone a disposición de las mujeres de la región, todo ello de la mano de María Eulalia Sagayo, matrona del Servicio Extremeño de Salud en la comarca.

La jornada finalizó con un debate abierto con las propias asistentes, donde se plantearon ideas para alcanzar mejoras. “Cuidarse no es un acto individual, sino una práctica de reconocimiento y valoración de los derechos y necesidades de las mujeres, tanto en la vida personal como colectiva”, concluyó Julia Gonzalo, representante de María Telo Feministas de Extremadura, entidad organizadora del evento.

Exposición "Miradas"

Las asistentes pudieron disfrutar de la exposición "Miradas", de Feafes Extremadura, una exposición conformada por un total de nueve fotografías en blanco y negro, donde se muestra el rostro sin filtros de mujeres y niñas con discapacidad psicosocial de la Red Regional de Mujeres en Salud Mental.

I Jornada Mujer y Salud Sierra de Gata / María Telo Feministas de Extremadura

Nueva ponencia

El debate sobre la salud femenina no se queda aquí, la organización feminista celebrará próximamente el taller "Menstruación sin dolor", de la mano de Betty López. Esta nueva ponencia tendrá lugar en la localidad de Hoyos.

A la inauguración de estas jornadas han acudido Angélica García, diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial de Cáceres y Soledad Tovar. concejala de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Moraleja. Además, se ha contado con la financiación de la Diputación Provincial de Cáceres y la colaboración del Ayuntamiento de Moraleja, Feafes Extremadura y la Asociación de Afectadas de Endometriosis.