'Cita Previa AGE'
La Guardia Civil lanza una app para agilizar los trámites de intervenciones de armas y explosivos
La aplicación móvil, disponible para Android e IOS, permite solicitar una cita previa
La Guardia Civil cuenta con una nueva aplicación que permite solicitar una cita previa en las Intervenciones de Armas y Explosivos.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través del Portal administración.gob.es, dispone de esta aplicación móvil para dispositivos Android e IOS denominado 'Cita Previa AGE' con el fin de que los ciudadanos y empresas puedan solicitar y gestionar sus citas en la administración.
Complemento
Este nuevo sistema complementa al ya existente de solicitud de cita previa, que permite realizar el trámite accediendo a la página web https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GC o llamando al teléfono 060.
De esta forma operaban ya las ubicadas en las siguientes localidades de la provincia: Cáceres, Trujillo, Guadalupe, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Coria y Valencia de Alcántara.
¿Cómo utilizarla?
Actualmente, las personas interesadas disponen de esta nueva herramienta, la app, para agilizar sus trámites en ellas.
Para ello el usuario deberá descargar en su dispositivo móvil la app denominada 'Cita Previa AGE', y solicitar previamente la Cl@ve PIN entrando en el portal https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/clave.html.
Objetivo
Con todo esto, lo que pretende la Guardia Civil es dotar a los usuarios de las herramientas necesarias para simplificar y acelerar el proceso administrativo, optimizando a su vez el servicio de los agentes de las Intervenciones de Armas y Explosivos y reducir los tiempos de espera.
De este modo, los usuarios cuentan con las tres vías para solicitar cita previa y gestionar sus citas tanto a través de la aplicación, la página web y el teléfono 060.
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
- Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
- Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
- Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres