La Guardia Civil lanza una app para agilizar los trámites de intervenciones de armas y explosivos

La Guardia Civil cuenta con una nueva aplicación que permite solicitar una cita previa en las Intervenciones de Armas y Explosivos.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través del Portal administración.gob.es, dispone de esta aplicación móvil para dispositivos Android e IOS denominado 'Cita Previa AGE' con el fin de que los ciudadanos y empresas puedan solicitar y gestionar sus citas en la administración.

Complemento

Este nuevo sistema complementa al ya existente de solicitud de cita previa, que permite realizar el trámite accediendo a la página web https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=GC o llamando al teléfono 060.

De esta forma operaban ya las ubicadas en las siguientes localidades de la provincia: Cáceres, Trujillo, Guadalupe, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Coria y Valencia de Alcántara.

¿Cómo utilizarla?

Actualmente, las personas interesadas disponen de esta nueva herramienta, la app, para agilizar sus trámites en ellas.

Para ello el usuario deberá descargar en su dispositivo móvil la app denominada 'Cita Previa AGE', y solicitar previamente la Cl@ve PIN entrando en el portal https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/clave.html.

Objetivo

Con todo esto, lo que pretende la Guardia Civil es dotar a los usuarios de las herramientas necesarias para simplificar y acelerar el proceso administrativo, optimizando a su vez el servicio de los agentes de las Intervenciones de Armas y Explosivos y reducir los tiempos de espera.

De este modo, los usuarios cuentan con las tres vías para solicitar cita previa y gestionar sus citas tanto a través de la aplicación, la página web y el teléfono 060.