El parador de Jarandilla de la Vera reabre sus puertas este jueves, tras una inversión de 6 millones de euros

El parador de turismo de Jarandilla de la Vera abrirá de nuevo sus puertas este jueves, 9 de octubre, tras pasar por unas obras de renovación que han durado diez meses y han supuesto una inversión de 6 millones de euros, dos aportados por Paradores y cuatro por Turespaña a través de fondos europeos.

"La espera ha merecido la pena. Hoy vemos el resultado de las actuaciones llevadas a cabo en el parador de Jarandilla. Unas obras que han permitido modernizar el edificio, hacerlo más sostenible y accesible, lo que mejorará la experiencia de nuestros clientes", ha destacado la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, que ha visitado este martes el edificio, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el alcalde de Jarandilla, Fermín Encabo.

Motor turístico

Quintana ha subrayado la labor de Paradores como "motor turístico de la región". Así ha puesto en valor que Paradores permita atraer a Extremadura un perfil de turismo que apuesta por la calidad y la excelencia y ha resaltado la importancia de las inversiones públicas para la rehabilitación de espacios como el parador.

El objetivo de la inversión de esta institución ha sido "avanzar en un modelo de turismo más responsable y sostenible". Para ello, se ha llevado a cabo la reforma integral de la sala de calderas, "que permitirá eliminar el uso del gasóleo reemplazándolo por otra fuente de energía más eficiente, limpia y sostenible".

Fotogalería | Visita al Parador de Jarandilla, que reabrirá este jueves tras una inversión de 6 millones de euros / Toni Gudiel

Además, esta actuación "reducirá en un 49% el consumo energético del parador en climatización, lo que supondrá un ahorro estimado superior a los 30.000 euros al año en la factura energética y reducirá la huella de carbono en 115 toneladas de CO₂, equivalente a la capacidad de absorción de más de 13.000 árboles adultos".

Zona noble

A esto se suman actuaciones en la denominada zona noble del edificio, que cuenta con 14 habitaciones más amplias donde se están reacondicionando los baños y sustituyendo las bañeras por platos de ducha para mejorar la accesibilidad.

Según la Delegación del Gobierno, esta reforma concluirá en diciembre y "no afectará a la operativa del parador". En cuanto a las instalaciones interiores, también se ha desarrollado una reforma en la cocina para dotarla de una nueva climatización, al igual que en la zona de lavandería.

Decoración integral

Del mismo modo, Paradores ha llevado a cabo un "proyecto integral de decoración, que ha dotado al establecimiento de una imagen más actual y moderna sin olvidar la esencia histórica del edificio".

A esto se ha unido un proyecto artístico que incorpora tres obras de arte contemporáneo a su colección: Lin Calle, con una pieza que destaca el paisaje del Valle del Jerte; Sonia Navarro, cuya obra Esparto rinde homenaje al trabajo textil tradicional y al papel fundamental de las mujeres en esta labor, y Nacho Zubelzu, con una obra que visibiliza el mundo rural y la trashumancia.

"Esto es una muestra más de que en Paradores no solo reformamos y modernizamos nuestros edificios, sino que también los cuidamos por dentro, llenándolos de arte e historia", ha explicado la presidenta durante la visita.

La delegación ha subrayado que las obras forman parte de la transformación que Paradores está llevando a cabo para su centenario, que se celebrará en 2028. Un plan en el que se reformarán más del 50% de sus edificios con una inversión superior a los 250 millones de euros para conseguir "una red más moderna, accesible y sostenible, acorde a las necesidades del viajero del siglo XXI, manteniendo viva la historia de cada parador".

Inversión de Turespaña

El parador de Jarandilla está ubicado en un castillo-palacio del siglo XVI, que fue morada del emperador Carlos V. Está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y muchas de las actuaciones se están llevando a cabo en la parte histórica.

Así, Turespaña ha invertido más de cuatro millones de euros, de los Fondos europeos Next Generation que han permitido acometer la restauración integral del emblemático Patio de Armas, dotándolo de un nuevo sistema de evacuación de agua, limpieza y restauración de las fachadas y la reestructuración del pavimento.

También se ha rehabilitado la torre noroeste, con las medidas de seguridad necesarias para habilitar el acceso público, una intervención que también incluye la limpieza general de las fachadas.

Acceso al castillo

Además, se ha puesto en valor el castillo con la recuperación del acceso histórico a partir de la rehabilitación del foso original y conservación de la muralla perimetral que permite el acceso público. A todo esto, hay que sumar la certificación Starlight y la iluminación monumental de todo el edificio, que incluye torres, fachadas históricas, barbacana, foso, patio de armas, balconada y caminos peatonales de los jardines de acceso, etc.

Dentro de este presupuesto se incluye también la redacción de un Plan Director de Conservación, que permitirá conocer mejor las necesidades del edificio.