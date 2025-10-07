Estos son los 31 pueblos de Cáceres que contarán con hidratantes para reducir el tiempo de respuesta ante los incendios

La Diputación de Cáceres aprobó por unanimidad en la sesión plenaria de mayo una inversión de 250.000 euros destinada a la instalación de hidratantes contra incendios en varios municipios de la provincia. Este martes, la institución provincial ha sacado a licitación las obras para la ejecución del proyecto, que tiene como fin acortar los tiempos de respuesta en la recarga de los camiones del Servicio Especial y de Prevención y Extinción de Incendios de Cáceres (Sepei).

Los 31 municipios donde se ubicarán estas bocas se dividen en dos zonas. La primera está formada por 17 localidades: Vegas de Coria, Caminomorisco, Torrecilla de los Ángeles, Pozuelo de Zarzón, Ahigal, Carcaboso, Oliva de Plasencia, Zarza de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Tornavacas, Cabezuela del Valle, Casas del Castañar, Tejeda de Tiétar, Cuacos de Yuste, Talaveruela de la Vera y Madrigal de la Vera. Mientras que la segunda zona incluye otros 14 municipios: Bohonal de Ibor, Peraleda de San Román, Villar del Pedroso, Deleitosa, Navalvillar de Ibor, Guadalupe, Logrosán, Madrigalejo, Herguijuela, La Cumbre, Torre de Santa María, Casas de Don Antonio, Torreorgaz y Valdesalor.

Tal y como indica la memoria de obras, el proyecto contempla la instalación en aquellas localidades que no dispongan de hidratantes y donde sea posible habilitar una toma en un radio inferior a 25 kilómetros cerca de una carretera principal (autonómica o nacional). Asimismo, explican que para la localización se han tenido en cuenta el volumen de los camiones del Sepei.

Necesidades

Según los requerimientos trasladados desde el servicio de bomberos de la diputación, la memoria de obras señala que se ha podido constatar que en los últimos cinco años se han producido un total de 32 incendios de camiones plataforma o semirremolque con carga de material combustible como paja, forraje o heno, "lo que conlleva la necesidad de acortar los tiempos de respuesta en la recarga de los camiones del Sepei".

Además, subrayan que el servicio de extinción de la institución provincial está realizando en el último año una revisión de los hidratantes situados en los municipios dependientes de cada parque de bomberos, "comprobando que una parte importante de los mismos se encuentran fuera de uso".

Obras

Los trabajos contemplados en el presente proyecto consisten en la instalación de los hidratantes sobre la red de abastecimiento municipal. Desde la diputación explican que se trata de actuaciones mínimas, zanjas en una longitud inferior a dos metros en la mayoría de los casos, destinadas a alojar el hidrante sobre la red. Las empresas interesadas pueden concurrir hasta el próximo 20 de octubre.

¿Qué es un hidratante?

La memoria explica que los hidratantes sirven como fuente de agua para rellenar las cisternas de los camiones bomberos, lo que permite una operación "más prolongada y efectiva en la lucha contra incendios".

En áreas urbanas, estos dispositivos forman parte de la red de agua pública y son accesibles para los bomberos, lo que "facilita" la lucha contra el fuego en cualquier lugar de la ciudad.

Por ello, basan la justificación de la colocación de estos dispositivos en su función crítica en la extinción tanto en edificios como espacios púbicos. Estas bocas permiten a los bomberos conectarse a la red de agua y obtener la cantidad necesaria para apagar las llamas y, en algunos casos, para llenar las cisternas de los camiones de bomberos. "Los hidratantes son un componente esencial de las instalaciones contra incendios, permitiendo a los bomberos acceder a un suministro de agua rápido y eficiente para atacar el fuego", expresan.

¿Dónde actúa el Sepei?

Cabe recordar que el Sepei actúa cuando las llamas afectan a personas, bienes o infraestructuras como viviendas, carreteras o naves agrícolas, mientras que el Infoex se encarga de los fuegos que se originan y se propagan en el medio natural.

Red provincial

Por otra parte, la Diputación de Cáceres contempla que en los próximos años se intervenga en otros 15 municipios, por lo que la red provincial hidratante contra incendios estará formada por 46 localidades.

Los 15 municipios restantes de la segunda fase de instalación son: Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo, Gata, Perales del Puerto, Zarza La Mayor, Pescueza, Ceclavín, Torrejoncillo, Portezuelo, Mirabel, Herrera de Alcántara, Santiago de Alcántara, Salorino, La Aceña (Valencia de Alcántara) y Aliseda.