El viaje, 11 de octubre
Regresa el tren turístico de Cáceres: nueva parada en Cáparra y Granadilla
El billete de adulto para este recorrido por Trasierra-Tierras de Granadilla tiene un precio de 50 euros
El tren turístico temático regresa por la temporada de otoño con un nuevo destino: la ciudad romana de Cáparra y la villa abandonada de Granadilla. Este viaje a la comarca de Trasierra- Tierras de Granadilla partirá este sábado, 11 de octubre, a las 9.00 horas desde la estación de Cáceres con destino a Plasencia.
Los billetes incluye una experiencia gastronómica y las visitas a Cáparra y Granadilla, con precios que varían según la edad: 50 euros para adultos, 10 euros para menores de 14 años y gratis para los niños de menos de cuatro años que no ocupen asiento.
Cáparra
Una vez en Plasencia, los viajeros se trasladarán en autobús a Cáparra, donde un guía especializado dará a conocer el yacimiento arqueológico. Este enclave histórico de Trasierra-Tierras de Granadilla llegó a convertirse bajo el dominio de Roma en un importante nudo de comunicaciones en el eje norte-sur entre Mérida (Emérita Augusta) y Astorga (Artúrica Augusta) que forma la Vía de la Plata.
Granadilla
La siguiente parada será Granadilla, declarado conjunto Histórico-Artístico en 1980. Allí, los visitantes podrán recorrer la antigua villa amurallada de origen feudal, situada en el término municipal de Zarza de Granadilla, que quedó abandonada tras las expropiaciones efectuadas para la construcción del embalse de Gabriel y Galán, a mitad del siglo XX.
Después de un tiempo libre para el almuerzo (no incluido en el precio) en Zarza de Granadilla, los viajeros podrán disfrutar de una visita a una dehesa, en la que conocerán algunas de las propuestas que las empresas que este territorio ofrecen.
Billetes
El programa concluirá con el viaje de regreso desde Plasencia a Cáceres, con salida a las 19.45 horas y llegada a las 20.52 horas.
Los interesados ya pueden adquirir los billetes a través de la web de Renfe, compañía que pone en marcha este proyecto junto a la Diputación de Cáceres.
