Acusan al gobierno de Trujillo de «dar la espalda el turismo»

Somos Cáceres critica la falta de apoyo a las pymes del sector y reclama una estrategia de turismo sostenible para el municipio

Castillo de Trujillo.

Castillo de Trujillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Trujillo de «dar la espalda al turismo trujillano», al considerar que no se están impulsando medidas efectivas para fortalecer uno de los sectores económicos clave de la ciudad. 

Pedro Blanco, secretario de Política rural de la formación, ha denunciado la ausencia de ayudas reales, programas de asesoramiento y medidas de simplificación administrativa que faciliten la actividad de las pequeñas y medianas empresas turísticas locales. A su juicio, esa falta de apoyo «frena la creación de empleo» en un sector estratégico en Trujillo.

Desde Somos Cáceres sostienen que la gestión del gobierno «no respalda a los empresarios turísticos» y genera «un clima de desconcierto e inseguridad». Así, insiste en que «se está condenando a Trujillo a perder oportunidades». 

Finalmente, la formación considera que la actual concejalía de Turismo «está vacía de contenido» y que su gestión «deja mucho que desear», instando al Ayuntamiento a replantear las prioridades en este ámbito.

