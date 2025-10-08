Las inscripciones cierran el 14 de octubre
Cáceres impulsa un turismo sostenible basado en los valores locales y sus vecinos
El programa, orientado a los habitantes, busca fomentar el sentimiento de orgullo por la cultura de la localidad y el sentido de pertenencia, involucrándolos en el desarrollo turístico
La Diputación de Cáceres dentro del Plan de Sostenibilidad Turística 'Grand Tour Territorios Unesco' incluye un programa de sensibilización, divulgación, formación y buenas prácticas en materia de turismo y sostenibilidad dirigido a la población local y residentes. El objetivo de esta acción, según destacan desde la institución provincial, es fomentar el sentimiento de orgullo por la cultura local, los valores identitarios del territorio y el sentido de pertenencia, involucrándolos en el desarrollo turístico sostenible como responsabilidad compartida de cara a mejorar la hospitalidad y la percepción sobre el impacto turístico y promover hábitos y comportamientos más sostenibles.
Actividades
Los talleres divulgativos y formativos de buenas prácticas, visitas a productores y rutas turísticas en las 2 Reservas de la Biosfera (Tajo Internacional y Monfragüe) y Geoparque Villuercas-Ibores-Jara se llevarán a cabo entre el 15 de octubre y el 16 de noviembre.
La diputación detalla que las primeras citas consistirán en el Taller 'Voces del Territorio' y degustación de productos locales en Valencia de Alcántara, el 15 de octubre, de 17 a 20 horas que incluye una cata de aceites Aceiteolivex de la almazara de Alcorneo; en Toril, el 16 de octubre, de 11 a 18 horas, donde se ha organizado una degustación de migas y visita a la empresa de césped natura Tapiz Verde, y en Cañamero, el 17 de octubre, de 17 a 20 horas, que finalizará con una cata de DOP Miel Villuercas-Ibores.
Inscripción
Las plazas son limitadas, por lo que los interesados deberán inscribirse antes del 14 de octubre. Para ello, deberán completar el formulario disponible: https://forms.gle/Dk8jPnw9VtNV8rG19.
Nuevas propuestas
Este es el primer grupo de actividades del programa de sensibilización que continuará a partir de enero de 2026 con nuevas propuestas.
Objetivo de Grand Tour Territorios Unesco
La institución provincial cacereña recuerda que el Plan de Sostenibilidad Turística consta de 35 actuaciones agrupadas en 4 ejes principales: Transición verde y sostenible, Eficiencia Energética, Transición Digital y Competitividad. Asimismo, señalan que el fin principal del plan "es cohesionar, vertebrar y equilibrar este macro espacio turístico, creando un 'Grand Tour Territorios Unesco' de la provincia de Cáceres que permita al viajero realizar un viaje para explorar y experimentar los recursos turísticos más atractivos y genuinos de los tres territorios que, aunque diferenciados entre si, comparten atributos, recursos y valores sostenibles que lo convierten en un espacio perfecto para la práctica del ecoturismo en un sentido amplio".
El plan cuenta con un presupuesto de 7.000.000 millones de euros y está financiado por los Fondos Next Generation-EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
