El descendiente estadounidense del jefe militar de los Apaches peregrina a Guadalupe en defensa de La Hispanidad

Como marca la tradición cada 12 de octubre, jinetes montados a lomos de sus caballos peregrinan a Guadalupe para celebrar el día de la Hispanidad y rendir homenaje a la patrona de Extremadura. En esta ocasión, se estima que más de 1.000 caballos participarán en esta marcha ecuestre y acudirán 6.000 personas para celebrar esta fiesta nacional en la villa cacereña.

Entre los participantes de Peregrinación a Guadalupe se encuentra Alfonso Borrego, historiador estadounidense y descendiente de Gerónimo, jefe militar de los Apaches. Borrego portará la bandera de la hispanidad al entrar en la villa, con el fin de reivindicar la huella hispánica en América, tal y como explicó, Jaime Ruiz Peña, adelantado del Honrado Concejo de Caminos a Guadalupe, agrupación de asociaciones de jinetes y amantes del caballo que surgió en 2011 para organizar las peregrinaciones por el día de la Hispanidad.

Ruiz Peña subrayó también la importancia de Borrego, quien ha recuperado el Camino de Tierra Adentro que unía México con Santa Fe (Estados Unidos) y que traslada un mensaje: "solo quedan indios o nativos donde estuvieron los españoles. En aquellos estados que tienen nombres españoles, como Texas o California, siguen presentes, pero donde no, fueron exterminados". En este sentido, el adelantado señaló que con este acto desde Guadalupe se lanzará un mensaje al mundo "que se replantea todo lo que tiene que ver con la leyenda negra" y reafirmará a Extremadura como "la cuna de la Hispanidad".

Hispanidad y Guadalupe

El alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín, comentó que el nacimiento de la Hispanidad está en Guadalupe, y recordó que en pocos años se cumplirá el centenario de la coronación de la Virgen de Guadalupe, advocación mariana que fue coronada en 1928 en una ceremonia presidida por el rey Alfonso XIII.

Recuperación de los caminos a Guadalupe

Por otra parte, el regidor resaltó la labor del Honrado Concejo en la recuperación de los caminos de peregrinación a Guadalupe. La organización recupera once caminos, "año tras año", con el tránsito de caballos. No obstante, Martín señaló que son más los senderos de peregrinaje: "16 o 19".

"Se han recuperado cientos de kilómetros de caminos, que estaban ocupados, vallados y cercados gracias a la Marcha de la Hispanidad", resaltó el adelantado del Honrado Concejo. Además, resaltó que la organización sigue el modelo del Plan Romero del rocio para garantizar la seguridad del evento.

Para ello, se contará con la colaboración de 120 efectivos entre Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil Y Policía Local.

Mientras que para el cuidado de los caballos y jinetes, la organización ha puesto a disposición los servicios de un herrador, un veterinario y un encargado de realizar los traslados en caso de incidente, explicó el presidente del Honrado Concejo de Caminos a Guadalupe a Caballo, Manuel Durán.

Recorrido

La entrada de los caballos a la puebla comenzará a las 16.30 horas y se prolongará durante unas cuatro horas. Aunque la marcha de El Rocío reúne a más caballos, la de Guadalupe es la mayor bajo una sola bandera, destacó Ruiz, quien además añadió que "desde ayer ya hay caballos en los caminos".

Vicente Padilla, secretario del Honrado Concejo, definió la marcha como un camino duro que los participantes afrontan motivados por su fe en la Virgen de Guadalupe. El tiempo de recorrido depende del punto de partida: quienes salen desde Olivenza tardan una semana, mientras que aquellos que inician la peregrinación desde arroyo de la Luz o la zona de Plasencia lo hacen en unos cuatro días. Entre las asociaciones participantes se encuentran grupos de Córdoba y Móstoles, siendo esta última la más lejana que realiza el recorrido completo.

Aumento de la participación de Mujeres y Jóvenes

Cada vez participan más gente jóvenes y mujeres en la marcha, destacó el adelantado. Asimismo, apuntó que "este espectáculo lleno de emoción" no solo involucra a caballistas, sino también a un público general que disfruta de la festividad. Durante la peregrinación, recordó momentos vividos como el homenaje a un joven fallecido por cáncer o pedidas de mano.

Esta nueva edición traerá nuevos momentos que se vivirán en una fiesta, según las estimaciones aportadas por el alcalde, más de 1.000 caballos y unas 6.000 personas a la celebración del día de la Hispanidad, números que se suman al turismo en sí que tendrá el pueblo.