Dos centenares de artistas de música y danzas tradicionales se dan cita en Pasatrón de la Vera

Dos centenares de artistas de música y danzas tradicionales se darán cita en Pasarón de la Vera para celebrar una nueva edición de Tinajero Folk, un certamen dedicado a los sonidos de tamboril y gaita, a la música folk, al folclore y al baile, que se celebrará del 11 al 12 de octubre.

Durante la presentación del cartel en los jardines del Palacio Carvajal, el alcalde de Pasarón de la Vera, Samuel Martín, explicó que al festival acudirán unos 42 tamborileros procedentes de diferentes puntos de España que actuarán en esta novena edición. No obstante, a este número se sumarán otros músicos de la gaita y el tamboril que se acercarán al Tinajero Folk. Por ello, el regidor estima que asistirán un centenar de tamborileros.

En total, entre tamborileros, grupos de folclore y músicos de folk, el regidor estimó que reunirá a "unos 200 o 250 artistas".

Momento más esperado

Uno de los momentos más esperados, tal y como destacó el regidor, es la llegada de los tamborileros venidos desde Huelva, el norte de Cáceres, Salamanca, El Bierzo, León o Zamora que llenarán las "calles de Pasarón de ritmo, color y alegría". "Una experiencia que sin duda emociona tanto a quienes lo viven por primera vez como a todos los que lo esperan cada año", añadió.

El festival no solo convoca a tamborileros, sino también a grupos de folk de distintos puntos de Extremadura y otras regiones que ofrecerán un "recorrido sonoro por las tradiciones, instrumentos y las historias de cada uno de nuestros pueblos". "Cada actuación es un homenaje a la cultura popular, memoria colectiva y el valor de la música como un elemento de unión", describió el alcalde.

Programación

La agenda del festival comenzará el sábado las 10.30 horas, con la apertura del mercado de artesanía, amenizado por la escuela de tamborileros de Collado de la Vera. Seguidamente, tendrá lugar el acto institucional donde se hará entrega del premio Tinajero 2025 a Antonio de Huelva, como reconocimiento al grupo andaluz que ha acompañado al festival desde la primera edición y por su "apoyo, constancia y preparación que año tras años han dedicado", expresó Martín.

A las 11.30 horas, se recibirá a los participantes de la novena edición que harán una interpretación conjunta en la plaza de España y este acto dará paso a la actuación del grupo local de folklore Salero Pasaroniego y, posteriormente, a los danzantes de la Vera (Collado y Jaraíz) que llevarán a los asistentes hasta la plaza de la Iglesia donde comenzarán las demostraciones de los diferentes sonidos de tamboril desde León, Zamora o Salamanca. A continuación, la interpretación a cargo del grupo de tamborileros de la Asociación Santiago Béjar de Plasencia.

Sobre las 14.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una comida popular de potaje pasaroniego elaborado con garbanzos, chorizo y pimentón de La Vera, entre otros ingredientes. Tras la degustación, el festival continuará con un pasacalles a cargo de la Rondalla Pencona de Aldeanueva de la Vera, seguido por las actuaciones de los diferentes tamborileros de Extremadura y Castilla La Mancha, la demostración de folclore del grupo de coros y danzas de Alcázar de San Juan y los sonidos de Andalucía con diferentes sones de tamboril.

Al caer la tarde, actuará la asociación cacereña El Redoble en la plaza de la Iglesia. A las 22.30 horas, el grupo Efecto Verdolaga ofrecerá un concierto y la jornada del sábado se cerrará con una de las novedades de esta edición: una sesión de folktronica a cargo de Dj Castora Herz, quien versionará canciones de artistas como El Gato con Jotas o Rodrigo Cuevas, entre otros éxitos del panorama regional y nacional.

Agenda de domingo

El domingo 12 de octubre volverá a abrirse el mercado de artesanía, y a las 11.30 horas se celebrará un pasacalles desde la plaza de España con el grupo de gaitas de Zamora. Media hora después, se llevará a cabo una actividad en la residencia municipal para que "todos los mayores puedan disfrutar también de un pedacito del festival", apuntó el regidor. A las 13.00 horas, se celebrará una misa mayor extremeña amenizada por el grupo El Redoble.

Por la tarde, la agenda contempla un taller de toques de tamboril y bailes que darán paso a una actuación del grupo de coros y danzas Villa de Leganés. El concierto de Álbora Folk pondrá el broche final a este noveno aniversario de un festival que, según describe el regidor de Pasarón de la Vera, "es una fiesta de convivencia y una cita importante que impulsa la participación de jóvenes y mayores, que fomenta el turismo rural y contribuye al dinamismo económico social de nuestro pueblo y, sobre todo, de nuestra comarca".

Nació en 2017

Tinajero Folk surgió como una concentración de tamborileros con el fin de darle importancia a "esta figura olvidada en muchas zonas", recordó Luis Fernando García Nicolás, vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, durante su intervención en la presentación del cartel del festival. Nació en 2017 con "un propósito claro: mantener viva las raíces musicales de nuestra comarca y región y, al mismo tiempo, abrir unos nuevos espacios de encuentro entre sonidos tradicionales y las nuevas propuestas del folk contemporáneo", explicó el regidor local.