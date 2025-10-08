Joaquín Paredes Solís gana el IV Premio Wetonia de Poesía de Malpartida de Plasencia con 'Un dios me habita'

El cacereño Joaquín Paredes Solís ha resultado ganador del Premio Wetonia de Poesía de Malpartida de Plasencia en su cuarta edición con la obra Un dios me habita. Se habían presentado a esta convocatoria 69 poemarios procedentes de las distintas regiones españolas, entre los que se contaban también dos de Chile y uno de Brasil. El jurado compuesto por Basilio Sánchez (presidente), José Luis Bernal, Florentino Rodríguez y Emilia Oliva (secretaria), reunido el pasado viernes día 3, eligió, por unanimidad, Un dios me habita como merecedora del premio.

La entrega del IV Premio Wetonia será el próximo día 10 de octubre, a las ocho de la noche, en la Casa de la Cultura 'Maestra Josefa Canales'. Paredes Solís recibirá, según establecen las bases, trofeo conmemorativo, mil euros en metálico y la edición de la obra ganadora. Este importante acto, incluido en el Otoño Cultural Chinato, estará acompañado de lecturas poéticas y de la actuación musical del joven Mario Fernández Soria al violín.

De la valoración del jurado, elegimos estas palabras acerca de Un dios me habita: «Es un poema único compuesto por 29 movimientos en el que una voz serena, limpia y reflexiva se adentra en lo profundo de nuestra naturaleza en la búsqueda de esas pequeñas certezas que pueden justificarnos y dar razón del tránsito de nuestros días y dela pérdida constante en la que estamos inmersos. Un libro entrañable, de indudable madurez y pleno de experiencia vital, que nos habla de otro mundo posible y en el que la nostalgia y la melancolía no ocultan el júbilo y el cántico de la experiencia poética».

Premio consolidado

"Desde el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, entidad organizadora, y como alcalde, manifiesto la satisfacción que se siente al comprobar cómo se consolida cada año el Premio Wetonia de Poesía, tanto por el número de obras presentadas y su variada procedencia geográfica como por la calidad literaria de las mismas. Además, no hay duda de que la edición de los libros galardonados a cargo de la Diputación provincial de Cáceres, en la colección Wetonia de Poesía, contribuye a aumentar el prestigio y la difusión del premio", ha señalado Raúl Barrado, alcalde de Malpartida de Plasencia.