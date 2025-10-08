Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plaza Mayor de Trujillo, imagen de un sello de Correos

Enmarcado en la serie ‘Pueblos con encanto’

Sello emitido por Correos y dedication a Trujillo.

Yolanda Jiménez

Correos ha emitido un nuevo sello en homenaje a la localidad de Trujillo, dentro de su reconocida serie filatélica ‘Pueblos con encanto’, que destaca enclaves con un importante valor histórico, cultural y patrimonial en toda España. Se trata del décimo año consecutivo que se dedica un sello a la ciudad trujillana. 

La imagen del sello recoge una vista emblemática de la plaza Mayor, con la estatua ecuestre de Francisco Pizarro y la iglesia de San Martín al fondo, símbolos de carácter monumental de Trujillo.

Con esta emisión, la compañía postal subraya el atractivo turístico y el legado arquitectónico del municipio, que se suma así al listado de destinos nacionales reconocidos por su singular belleza. El sello ya está disponible en las oficinas de Correos. 

