Alcuéscar inaugura un espacio para acercar la tecnología y el emprendimiento a la ciudadanía

Alcuéscar estrena un espacio que tiene como objetivo acercar la tecnología, la formación digital y el emprendimiento al conjunto de la ciudadanía. Se trata de un nuevo Centro Circular FAB que se suma a la Red de Centros de Innovación Territorial Circular FAB de la Diputación de Cáceres.

Este espacio público, abierto y gratuito dispone de equipamiento tecnológico como impresoras 3D, cortadora láser, kits de sensorización ambiental, estaciones meteorológicas, placas programables y entornos digitales de prototipado y diseño. El fin es facilitar a los habitantes el acceso a las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, promoviendo el desarrollo de proyectos emprendedores, la capacitación digital y el aprendizaje colaborativo.

Además, el centro servirá como un punto de encuentro entre instituciones, empresas y ciudadanía, fomentando una innovación abierta y sostenible desde el propio territorio.

Una red a 30 minutos en coche

Con la nueva apertura, la Red Circular FAB de la Diputación de Cáceres suma un nuevo punto a los ya existentes en los municipios como Arroyo de la Luz, Coria, Jarandilla de la Vera, Logrosán, Malpartida de Plasencia, Miajadas, Moraleja, Trujillo y Valencia de Alcántara, además del Centro de Referencia de Innovación situado en la capital cacereña.

Desde la diputación destacan que, gracias a esta red, la institución provincial "garantiza que ningún ciudadano de la provincia esté a más de 30 minutos en coche de un espacio dotado con tecnologías de Industria 4.0, permitiendo democratizar el acceso a la innovación y reforzar la cohesión territorial, dotando de servicios al mundo rural".

Acto de inauguración

En el acto de inauguración participaron el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto con el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francés Boya Alós, y el alcalde de Alcuéscar, Dionisio Vasco, el diputado provincial de Informática e Innovación Tomás Sánchez Campo, regidores de la zona, técnicos y vecinos de la localidad que han recorrido el nuevo centro en una visita guiada por las instalaciones y han podido observar las demostraciones tecnológicas y la presentación de las líneas de trabajo del centro.

Necesidad de hablar de financiación local

Morales ha destacado "el gran potencial de los pueblos y lo que posibilitan" y ha recordado "el empeño de la Diputación "de intentar cambiar la conciencia de los gobiernos -de cualquier signo político-, incluso de algunos gobiernos autonómicos, para que mujeres y hombres tengan los mismos derechos, los mismos servicios, si deciden hacer su vida en los pueblos y puedan tener una vida digna". El presidente de la institución provincial ha reclamado también a todos los gobiernos, "la importancia de tener un ministro una ministra del Mundo Rural y de la necesidad de hablar de la financiación de lo local, de los recursos que son necesarios en el ámbito local. No queremos que se acuerden solo de nosotros cuando hay incendios que destruyen los entornos naturales. Queremos que se acuerden siempre".

Por otra parte, desde la Diputación de Cáceres indican que Morales ha agradecido al secretario general Francés Boya su predisposición siempre a volver a la provincia de Cáceres y trabajar por la "política con mayúscula" y ha recordado a quien fuera presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, cuando decía que "la política es, simplemente, un instrumento para mejorar la vida de las personas- Y este es el acto que estamos celebrando hoy".

Mientras que el secretario Francés Boya se ha referido a "la pelea para que el mundo rural esté en la agenda pública, ya llevamos años, se están dando pasos, pero queda un gran camino por recorrer". Además, ha señalado que "hay un debate pendiente en este país sobre qué esperamos del mundo rural" y ha reclamado herramientas de gestión territorial y la necesidad de mejorar el marco financiero de la administración local.

Mapa de áreas funcionales

Finalmente, la institución provincial afirma que Boya ha comunicado que se ha elaborado un mapa de áreas funcionales para analizar en qué punto están en relación con el estándar nacional a través de 60 indicadores que posicionan la situación de cada uno de los territorios y que se abrirá a consulta pública para la participación de los regidores. Asimismo, ha expuesto que en las próximas semanas se van a presentar ayudas para los municipios y diputaciones destinadas a proyectos de innovación territorial.

Convenio de colaboración

Por otra parte, durante la jornada, el presidente de la Diputación de Cáceres y el secretario para el Reto Demográfico han firmado la renovación del convenio de colaboración entre la Diputación de Cáceres y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de la Red CIT. Según explica la diputación, este acuerdo da continuidad a la adhesión del conjunto de la Red Circular FAB a esta iniciativa estatal, que tiene como misión fomentar desde lo local modelos de innovación orientados a la transformación económica, social y medioambiental del territorio desde la perspectiva de afrontar el reto demográfico.

De esta forma, la institución provincial expone que el convenio posibilitará coordinar esfuerzos que busquen incentivos en el ámbito de la innovación para que ciudadanos y empresarios puedan desarrollarse y hacer su modo de vida a lo largo de la provincia. Este acuerdo esta dotado con un importe total de 850.000 euros hasta el año 2029 de los que el ministerio aporta 510.000 euros y la Diputación de Cáceres 340.000 euros.