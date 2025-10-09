La hospedería La Serrana abre sus puertas en busca de empresarios

La hospedería de La Serrana, que se encuentra en proceso de licitación, abre sus puertas a los empresarios que estén interesados en su gestión. Con las tres jornadas de visitas programadas, la Diputación de Cáceres, propietario de este complejo turístico ubicado en Piornal, busca que los licitadores puedan conocer de primera mano las características físicas, funcionales y técnicas del inmueble y su entorno, y de este modo, que puedan presentar propuestas "lo más ajustada y certera posible, garantizando la calidad".

Se han establecido tres fechas para realizar la visitas in situ, todas ellas comenzarán a las 9.30 horas. La primera se realizará mañana viernes, la siguiente el jueves 16 de octubre, y la última el viernes 24 de octubre. Con el fin de garantizar una organización adecuada y control de los accesos, los interesados en efectuar la visita deberán solicitarla de manera expresa, con al menos dos días de antelación a la fecha seleccionada. La comunicación deberá enviarse al Servicio de Compras y Suministros a la dirección de correo: comprasysuministros@dip-caceres.es.

Características de La Serrana

Con la licitación se pretende poner en marcha el hotel de cuatro estrellas del establecimiento turístico La Serrana, que permanece cerrado desde 2013. El complejo turístico se encuentra a 1, 5 kilómetros del municipio de Piornal, en plena montaña y rodeado de bosques y robledales. El edificio cuenta con 29 habitaciones, algunas de las cuales pudiendo ser triples o cuádruples. De estas, tres son accesibles y adaptadas a personas con movilidad reducida. Todas las habitaciones están equipadas con baño completo, climatización, teléfono de línea directa, televisión y vistas al exterior.

El edificio dispone también de un comedor independiente, cocina, cafetería, aseos generales, sala de lavandería, zonas de personal y un amplio recibidor. Además, el hotel dispone de un restaurante para unos 110 comensales, un salón de congresos con una capacidad para unas 141 personas y otra sala de reuniones para unas 20, entre otros espacios.

Canon mínimo

Visita al complejo turístico La Serrana. / Diputación de Cáceres

La adjudicación de este contrato se realizará utilizando varios criterios en base a la mejor relación calidad-precio. Además, se otorgarán hasta 30 puntos a las licitadoras que presenten un plan de inversiones, con un máximo de 171.000 euros, destinado a la renovación o remodelación de hotel, cocinas, exteriores y apartamentos.

Visita institucional

Este jueves, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recorrido las instalaciones para conocer de forma presencial las obras que ha llevado a cabo la institución provincial antes de sacar a licitación su explotación. Acompañando a Morales, estuvo el vicepresidente tercero de la institución provincial, Luis Fernando García Nicolás, quien ha señalado que tras una inversión de más de tres millones de euros, La Serrana ya está listo para su adjudicación. "Esperamos que muy pronto podamos ver hecho realidad el sueño que hemos tenido desde la diputación desde el año 2015, y es que este edificio se pueda abrir para generar empleo en la comarca del Valle del Jerte, que sea un revulsivo turístico, tanto para esta comarca por como para La Vera", señaló García Nicolás.

Visita del presidente de la Diputación de Cáceres. / Diputación de Cáceres

Por su parte, el alcalde de Piornal, Javier Prieto ha expresado su satisfacción de que "por fin, después de mucho tiempo, vamos a ver hecho realidad de nuevo la hospedería La Serrana, un edificio moderno que se ha adaptado a los nuevos tiempos de climatización, de sostenibilidad y que nos va a permitir, no solo al pueblo de Piornal, sino a la comarca del Valle del Jerte y de La Vera, tener un nuevo servicio que genere empleo, que la gente pueda venir a comer y a dormir en nuestro municipio, en el norte de la provincia de Cáceres; era un sueño que tenía Charo Cordero en el 2015, y vamos a verlo hecho realidad".

Inversión de 2,6 millones

Desde la Diputación de Cáceres recuerdan que el complejo turístico La Serrana completó en el primer semestre de 2025 su segunda fase de rehabilitación en la que la institución provincial destinó 1,13 millones de euros, que se suma a los 1,4 millones ya ejecutados en 2018, alcanzando un total de 2,6 millones invertidos para su "adaptación a las nuevas demandas turísticas". Tras permanecer cerrada desde 2013, las intervenciones han abarcado aspectos como la actuación en la envolvente térmica y aislamiento térmico exterior, la climatización, la seguridad contra incendios, la accesibilidad con ascensor, en las habitaciones y la implantación de sistemas tecnológicos avanzados en telecomunicaciones y gestión inteligente de espacios. Entre las mejoras se incluye también la adecuación de la planta baja con la cocina, aseos del comedor y sala de usos múltiples.