Inversión de más de 14 millones de euros en la conservación de carreteras de Cáceres

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible saca a licitación un contrato por 14,84 millones de euros (IVA incluido) para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cáceres. Las actuaciones se llevarán a cabo en 214,602 kilómetros, incluyendo 45,527 kilómetros de autovía.

Las actuaciones centradas en el sector 04 , además de diversos tramos y vías de servicio, incluyen, por una parte, la Autovía A-58, entre el kilómetro 0, a la altura de Trujillo, y el 45 en Cáceres capital; y, por otro, la N-521, entre el kilómetro 1 en la localidad trujillana y el 152 en el límite con Portugal, en Valencia de Alcántara. Incluyendo la N-521A, entre los kilómetros 55 y 61.

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la ejecución de la rehabilitación superficial del firme de los enlaces 9 y 42 de la A-58, tramo Trujillo-Cáceres.

Duración

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible explica que la duración es de 3 años, con posibilidad de prórroga de 2 años y otra adicional de un máximo de 9 meses. Contempla requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado.

Este recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Obras de conservación de carreteras en la provincia de Cáceres. / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Huella de carbono

Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible señala que los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación integra objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

La empresa adjudicataria se compromete presentar un plan de descarbonización, en el que, "la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones", indican.

Modelo de contratos mixtos

Este modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación "persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos", señalan desde el ministerio.

"A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad", concluyen.