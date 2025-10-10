Alcuéscar homenajea a Eduardo Hernández-Pacheco, pionero de la geología y la arqueología en nuestro país

Los municipios extremeños de Alcuéscar (Cáceres) y La Zarza (Badajoz) acogerán el próximo sábado 11 de octubre una jornada en recuerdo a la figura de Don Eduardo Hernández- Pacheco y Estevan (1872-1965), considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la geología, la arqueología y la conservación del patrimonio natural y cultural en España.

El acto está organizado por la Comisión de Geoarqueología de la Sociedad Geológica de España (SGE) y el CN IGME-CSIC, en colaboración con la Universidad de Extremadura, la Universidad de Córdoba y los ayuntamientos de La Zarza y Alcuéscar.

Mantener vivo su legado

La jornada tiene como objetivo preservar la memoria de Eduardo Hernández-Pacheco y difundir su legado a nuevas generaciones, poniendo en valor la importancia de su contribución al conocimiento científico y al patrimonio natural y cultural de España.

Un referente científico y humanista

Catedrático, investigador y divulgador, Hernández-Pacheco destacó por sus trabajos en geología, arqueología y conservación de la naturaleza. Entre sus aportaciones más relevantes se encuentra la documentación de las pinturas rupestres de la Sierra de la Calderita, así como su implicación en la creación de los primeros espacios naturales protegidos en España. Su huella científica se extendió también a Córdoba, donde inició sus investigaciones en Sierra Morena y el Guadalquivir, descubrió el yacimiento de arqueociatos de Las Ermitas y fue miembro numerario de la Academia de Ciencias, Letras y Artes de la ciudad. Participó, además, como vocal en el XIV Congreso Geológico Internacional de 1926, contribuyendo a la síntesis geológica sobre Sierra Morena y el valle del Guadalquivir.

Programa de actividades (acceso libre)

• 09:30 h – Recepción oficial en el Ayuntamiento de La Zarza. Bienvenida a cargo del alcalde, Francisco José Farrona Navas, junto a la Comisión de Geoarqueología de la SGE.

• 10:15 h – Visita guiada a las pinturas rupestres de la Sierra de la Calderita. Con explicaciones del Prof. José Julio García Arranz (Universidad de Extremadura) y especialistas del IGME-CSIC y SGE.

• 16:00 h – Acto académico en Alcuéscar. Recepción en el Centro de Tradiciones y Costumbres “Rafael García Plata de Osma”, con la intervención del alcalde Dionisio Vasco Juez.

• 16:15 h – Conferencia del Prof. José María Corrales Vázquez (Universidad de Extremadura).

• 16:45 h – Conferencia del Dr. David Martín Freire-Lista (IGME-CSIC).

• 17:15 h – Conferencia del Dr. Hipólito Collado Giraldo (Dirección General de Patrimonio, Junta de Extremadura).

• 17:45 h – Clausura de la jornada.