La Diputación de Cáceres afirma que aumentará las ayudas destinadas a cooperación internacional

El programa Voluntarios Expertos que desarrolla Felcode en distintos países de América Latina cumple 20 años en unos meses, y este aniversario ha llevado a la celebración de una reunión con los primeros profesionales que decidieron participar en él en Bolivia, país con el que se arrancara y en el que más cooperación técnica se ha ido desarrollando.

Así, con la presencia del presidente de Felcode presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; del gerente del fondo, Antonio Fuentes, y del coordinador del programa en Bolivia, representante del Centro para la Participación y Desarrollo Humano Sostenible, Ruddy Cuéllar, se ha hecho un repaso y balance de lo que ha significado este programa en Bolivia, como en el resto de países que le han ido sucediendo en estas dos décadas.

Allí, Morales comenzó con el agradecimiento de los voluntarios, un trabajo que definió como "intenso y silencioso, quizá demasiado silencioso, porque se debe conocer lo que hacéis, lo que aportáis cuando parece que no está de moda fomentar las políticas de cooperación".

0,7 % del presupuesto total

Por ello, reiteró que desde la Diputación de Cáceres "seguiremos aumentando nuestras aportaciones y superaremos con creces el 0,7% del presupuesto total de la diputación para destinarlo a la cooperación internacional, porque la inversión en cooperación es una de las cosas más rentables que puede hacer una institución".

"Fortalecer lazos históricos de hermandad"

Por su parte, la institución provincial apunta que Ruddy Cuéllar repasó lo que el programa ha significado para "fortalecer lazos históricos de hermandad y para transferir conocimientos desde Extremadura", destacando como eje principal el proceso de municipalización, "que era un desafío en la realidad boliviana, lo que ha supuesto un desarrollo económico local, ha permitido consolidar unidades municipales, lo que son ayuntamientos". A partir de aquí, subrayó también las aportaciones en programas educativos, de obras públicas, de capacitación de equipos de bomberos, de políticas juveniles o de salud, entre otras.

"Centenar de intervenciones"

Mientras que, Antonio Fuentes indicó que con esta reunión se prepara la conmemoración de "lo que es nuestro programa estrella de cooperación técnica, que ha permitido centenares de intervenciones de técnicos, expertos y expertas de administraciones locales, diputaciones, mancomunidades…".

Por último, la diputación mencionó que Fuentes trasladó las necesidades expresadas por los distintos territorios de América Latina, "salvando diferencias geográficas son similares a las que se enfrentan nuestros gobiernos locales, por ejemplo temas de infraestructuras, residuos, gestión del agua, asuntos turísticos, ambientales, de género, financiación… es decir, el programa es amplísimo". Asimismo, incidió en el carácter de intercambio del programa, "porque las personas expertas que van allí también se traen una experiencia importantísima, una visión más amplia de los problemas, de las soluciones, del trabajo comunitario, que está más presente allí que aquí, una manera de rebajar nuestros problemas, que a veces nos parecen inabordables, así que es un aprendizaje continuo".