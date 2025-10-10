La Institución Ferial abre una bolsa de empleo para la Feria Agroganadera de Trujillo

La Institución Ferial de Trujillo ha convocado una bolsa de empleo para atender las necesidades temporales de personal durante la celebración de XLI Feria Agroganadera, que se desarrollará próximamente en el recinto ferial.

El objetivo de esta convocatoria es cubrir distintos puestos vinculados a los servicios de limpieza, mantenimiento y atención al público que requiere la organización del evento. En concreto, se ofertan plazas para peón de limpieza, peón de servicios múltiples, auxiliar administrativo para tareas de oficina y auxiliar administrativo para atención al público.

Según recogen las bases, las titulaciones exigidas van desde Educación Secundaria Obligatoria, en el caso de los peones, hasta bachilletato, BUP, Grado Medio o FP.

El sistema de selección será el de concurso, mediante la valoración de los méritos aportados por las personas aspirantes. Así, se tendrán en cuenta la formación y la experiencia profesional, otorgándose punto tanto por la realización de cursos relacionados con el puesto como por el desempeño previo en funciones similares.

Las solicitudes deberán presentarse únicamente de manera presencial, en la sede de la Institución Ferial , situada en la carretera de Madrid-Lisboa, de lunes a viernes, en horario de nueve a dos.

Plazo de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 6 al 16 de octubre, ambos incluidos. Junto a la solicitud deberá aportarse la fotocopia del DNI, títulos de formación certificados de experiencia laboral y una vida laboral actualizada, según indica la Institución.

Una vez finalizado el plazo, se publicara una lista provisional de admitidos y se abrirá un periodo de tres días para posibles alegaciones, antes de la resolución definitiva.

Con esta convocatoria, la Institución Ferial busca garantizar el correcto desarrollo de la Feria Agroganadera, uno de los eventos más relevantes del calendario trujillano, generando además, oportunidades de empleo temporal para los vecinos y vecinas.

En esta edición, el evento ferial ganadero se llevará a cabo desde el 13 al 16 de noviembre, iniciando con el habitual acto inaugural y la posterior visita de las autoridades a las naves del recinto y enmarcando los diferentes talleres y subastas, para finalizar con la tradicional entrega de premios.