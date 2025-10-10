Un sábado para recorrer la historia de la arquitectura en Cáceres

La agenda de las Jornadas Europeas de Patrimonio, programa de sensibilización sobre el patrimonio cultural, viajará este sábado, 11 de octubre, a Santiago de Alcántara donde se conserva un conjunto que muestra la evolución de los hogares de la humanidad y a San Gilpara conocer la arquitectura de un pueblo colono.

Ambas actividades están dirigidas al público general y tienen un cupo limitado de 100 personas para la cita en Santiago de Alcántara y 30 asistentes para la de San Gil. Los interesados que quieran participar deberán inscribirse a través de la web de las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura.

Santiago de Alcántara

En Santiago de Alcántara se conserva un conjunto que muestra la evolución de los hogares de la humanidad. En la actividad, los asistentes se dividirán en grupos para conocer cómo vivían nuestros antepasados en distintos tipos de construcciones: cuevas, chozos y viviendas tradicionales hasta llegar a los espacios de interpretación y al dolmen.

Según detallan en la web del evento, en la cita, que tiene una duración aproximada de tres horas y media, cada uno de los grupos contará con un especialista que explicará detalles sobre la construcción, orientación, materiales y relación con el entorno de cada hábitat. Posteriormente, se pondrá en común las experiencias, generando una visión completa sobre la evolución de las formas de vida y el legado cultural y natural que han dejado.

San Gil

En el pueblo colono de San Gil, los participantes podrán explorar su arquitectura y trazado urbano, con viviendas encaladas, calles amplias y espacios comunitarios. Durante el recorrido, que tendrá una duración aproximada de 2.30 horas, explicarán las particularidades de su urbanismo y edificaciones mediante una ruta señalizada con paradas interpretativas.

"Aunque fue uno de los últimos pueblos de colonización, posee importantes vestigios históricos en los alrededores, como el resto de la Calzada Romana y la Vía de la Plata", destacan en la web de las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura.

La actividad finalizará con una observación astronómica guiada en la finca Placeat, donde, con el uso de puntero láser y telescopios profesionales se explorarán los cielos del norte de Cáceres y se descubrirán "los secretos" de la bóveda celeste.