El sabor de la Feria del Queso de Casar de Cáceres encandila a Japón

Casar de Cáceres da el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Feria Europea del Queso, una cita que tiene como anfitriona a la Torta del Casar, pero que también ofrece más variedades de distintas localidades extremeñas como Acehúche, Villafranca de los Barros o Mérida. Los asistentes que se acerquen a la carpa instalada en la plaza Sancho IV podrán degustar también los sabores procedentes de otras zonas de España, como Orense, Ideazabal (País Vasco), y Cádiz, así como de Portugal. Para acompañar a esta selección, se ofrecen maridajes con vinos, cavas, cervezas y sake, una bebida emblemática de Japón que, en esta novena edición, cobra una especial relevancia.

De hecho, al acto inaugural, celebrado esta mañana, contó con la presencia del embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae. Durante su intervención, Nakamae explicó que su presencia en la feria se debe a una degustación que organizó junto a la asociación Ruta Europea del Queso, en la que se invitó a localidades con tradición quesera que forman parte de la agrupación, con el objetivo de realizar un maridaje de sake con los diferentes quesos de España y comprobar "la buena sintonía entre ambos productos". "El sake realza los sabores y aromas de los quesos que ustedes comen habitualmente", destacó el diplomático.

Por ello, el representante del país nipón se ha decidido personalmente a promocionar el maridaje del sake con el queso español. "El sake para el japonés es como el vino para el español", apreció. Aunque las materias primas son diferentes, la uva y el arroz, Nakamae explicó que, tras visitar una quesería en Casar de Cáceres, ha comprobado que los artesanos del queso comparten una cultura común con los productores de sake, basada en el respeto por la tradición artesanal, el "orgullo" por su historia y herencia, y su "insistencia" en la calidad.

Folclore

Antes de las palabras del embajador, el acto inaugural comenzó con una demostración de folclore regional, en la que el grupo La Jara interpretó cantes, bailes y entonó el himno de Cáceres: El Redoble. A continuación, se proyectó un vídeo que hacía gala del "tesoro" gastronómico local, la Torta del Casar, y también destacó el patrimonio y las fiestas de la localidad.

Acto inaugural

Seguidamente, la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, abrió el acto institucional con unas palabras en recuerdo del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Después, dio la bienvenida a las instituciones a una feria que llena de "aromas, de vida y entusiasmo" y que nace "del esfuerzo y la ilusión de un pueblo que ama su tierra y que ha sabido mantener vivo el legado de generaciones de ganaderos, pastores y artesanos". Asimismo, expresó que cada pieza de la Torta del Casar cuenta una historía de "dedicación y mucho orgullo que es el que hoy queremos compartir con todos ustedes" y destacó que la visita del embajador nipón simboliza la unión de dos culturas que, aunque distantes, "comparten el mismo respeto por la tradición y los productos que nacen de la tierra".

Semana de la Torta del Casar

La feria se enmarca dentro del programa de la 31 Semana de la Torta del Casar, que incluye una serie de actividades, entre las que todavía quedan por celebrarse se encuentran la ruta trashumante (12 de octubre), la cata comentada de la Ruta del Queso de Extremadura (11 de octubre), un taller de elaboración de quesos y el concierto de El Gato con Jotas.

