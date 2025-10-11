Negocios en los pueblos
Una farmacia de tercera generación en Montánchez que presume su legado: «Está igual que hace 80 años»
La familia Morgado regenta uno de los puntos de venta de fármacos de Montánchez desde hace un siglo. Tras un cambio de establecimiento hace décadas, presumen de conservar el local a la perfección
Todo aquel que pasee por la porticada plaza de España de la localidad cacereña de Montánchez tiene la oportunidad de impregnarse de la vida de un lugar con historia, donde sus calles respiran tranquilidad y sus gentes aportan cercanía a los miles de turistas que, cada año, se pasan por este municipio para conocer sus bondades, como su espectacular cementerio o el Castillo que corona al pueblo.
La plaza
Pero entre toda esa gente y los impresionantes arcos que caracterizan a esta céntrica plaza, donde destacan sus bares y restaurantes, se alza una preciosa puerta de madera que es el punto de entrada a la farmacia del pueblo. Bajo el nombre Morgado (apellido de la familia que lleva décadas regentándola), pueden presumir de su amplia historia y de habitar un inmueble centenario que apenas ha sufrido reformas en años.
Hace décadas
La vida en la farmacia se remonta a décadas atrás. Antiguamente, estaba ubicada justo frente a su actual emplazamiento. Fue Donato Morgado, fallecido hace años, el principal gestor del recinto cuando abrió sus puertas hace prácticamente un siglo. Entonces no era nada sencillo. La población en Montánchez era mucho mayor que ahora (cuentan que tenía unos 6.000 vecinos)y había varios ‘boticarios’ repartidos por el pueblo. Pero Donato, tras formarse en Santiago de Compostela durante cinco años, regresó al pueblo y puso en marcha el negocio. Comenzó a funcionar bien, y decidió cambiar su emplazamiento al punto actual, allá, por el año 1940.
Ayuda
Tuvo suerte y sus hijos le ayudaban en prácticamente todo. Era el sustento de la familia, por lo que se vio una fuerte implicación. Juan se mudó a Granada y estudió Farmacia. Su hija, Maripe, prefirió tras varios años empleada allí irse a Salamanca para ser maestra. Lo logró, y pudo regresar a su Montánchez para impartir clase. Mientras toma unas cañas con sus amigas en el bar, Maripe cuenta a este diario lo agradecida que está con su padre por el interés que tuvo en que sus hijos se formasen. Mucho tiempo después, la hija de Juan, Victoria, es la encargada de regentar el establecimiento, donde cuenta con hasta dos empleadas.
Hace décadas
«En nuestros tiempos, la farmacia abría cuando nos despertábamos y cerraba cuando nos acostábamos. No había horarios que valiesen. Si estábamos comiendo, atendíamos. No como ahora, que tienen tres horas de descanso. Eran otros tiempos, más sacrificados», rememora.
Sin cambios
Y de lo que más presume Maripe es del estado actual del establecimiento: «Lo único que hay nuevo es la puerta de entrada, pero pedimos que la hiciesen exactamente igual que la anterior y lo han respetado. Y por dentro, lo mismo. Está igual excepto algunas modificaciones que han sufrido todas las farmacias para su modernización», cuenta orgullosa.
Recuerdo
«En Montánchez, la gente tiene un gran recuerdo de nuestra familia. Tienen en mente a mi padre, Donato, y a mi hermano, Juan. Es lo mejor que tienen los pueblos: la cercanía», concluye Maripe.
