El pleno extraordinario de Trujillo se bloquea al rechazar la urgencia por mayoría

El pleno extraordinario y urgente convocado este jueves por el Ayuntamiento de Trujillo, terminó sin acuerdos. La sesión, en la que se iba a tratar una modificación de crédito por valor de 2.165.875 euros y la actualización del Catálogo Oficial de Caminos Públicos, no pudo celebrarse, al no aprobarse la urgencia de la convocatoria.

De hecho, la propuesta fue rechazada por mayoría con los votos en contra de Unidas por Trujillo, PSOE y el concejal del PP Juan Manuel Mariscal, lo que impidió que el pleno avanzara y que se debatieran los puntos previstos por el equipo de gobierno.

El PP había justificado la urgencia de la convocatoria con la necesidad de agilizar la ejecución del gasto antes de finalizar el ejercicio presupuestario y tramitar un expediente de permuta de caminos públicos. Así, la alcaldesa, Inés Rubio, alegó que la modificación de crédito era imprescindible para cubrir actuaciones en marcha.

Tras la negativa de la oposición, el PP acusó a los grupos contrarios de «bloquear proyectos esenciales para la ciudad». A través de un comunicado en sus redes sociales, el partido detalló que el rechazo impide avanzar en inversiones como un plan de asfaltado, la renovación del alumbrado público, la mejora de zonas verdes, la adquisición de mobiliario para la residencia de Huertas, así como actuaciones culturales, de empleo y de servicios mancomunados.

Falta de diálogo

El PSOE y Unidas por Trujillo justificaron su voto señalando que los asuntos no reunían las condiciones necesarias para ser tratados con carácter urgente ni extraordinario. Los socialistas acusaron al PP de «mentir con descaro» y utilizar las instituciones como «escenario de una pataleta patética».

La edil de Unidas por Trujillo calificó la convocatoria de «poco democrática y mal gestionada», criticando que se notificara con «apenas 24 horas de antelación» y recordando que la modificación presupuestaria «representa un incremento del 18% del presupuesto municipal». Asimismo, reprochó la «falta de diálogo».

Mariscal volvió a votar en contra de su grupo y justificó su decisión como un «acto de responsabilidad». Así, denunció que el pleno se convocó sin tiempo ni información y responsabilizó a Rubio de haber perdido la mayoría por «falta de escucha».