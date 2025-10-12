Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alía recoge 1.500 firmas para evitar el cierre del puesto de la Guardia Civil: "El pueblo será un hervidero de delincuentes"

La Delegación del Gobierno confirma la «reestructuración del modelo de funcionamiento» y asegura que se mantendrán las labores de vigilancia

Cartel emplazado en el consistorio de Alía contra el cierre del puesto de la Guardia Civil.

Ángel García Collado

Cáceres

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Alía recibía la notificación del cierre del Puesto de la Guardia Civil. Comenzaba entonces una movilización encabezada por la alcaldesa de la localidad, Cristina Ramírez, para tratar de evitar la clausura de un recinto que cubre al propio municipio, al Poblado del Cíjara, Puerto Rey y Calera. La población se ha volcado con la causa y, en apenas unos días, se han recogido más de 1.500 firmas para tratar de evitarlo. «No nos han dado ningún motivo oficial todavía», cuenta a este diario Ramírez.

Estrategia

La Delegación del Gobierno, al ser preguntada por este diario por este asunto, confirmó la estrategia para «reestructura el modelo de funcionamiento» de la Guardia Civil a través del cierre de cuarteles y puestos para reagruparlos. Sin embargo, aseguran que no se perderán las labores de vigilancia y que, algunos días por semana, los agentes de la Benemérita se desplazarán a la localidad para realizar trámites administrativos como la interposición de denuncias. El objetivo de esta estrategia, según explican, es «mejorar el servicio que ofrecemos».

Inseguridad

Entretanto, Alía teme el cierre: «Ahora mismo somos un pueblo seguro y tranquilo, pero gracias a que tenemos aquí el puesto de la Guardia Civil. Nos negamos rotundamente a la idea que proponen. No hay ningún tipo de inseguridad, es cierto. Pero, cuando los agentes se vayan, esto se va a convertir en un hervidero de delincuentes», incide la alcaldesa.

Recogida de firmas

La recogida de firmas está siendo todo un éxito y ya han logrado más de 1.500. Esto número supera, incluso, al de habitantes en las poblaciones afectadas (apenas llegan a 1.000 entre todos). Esto se debe a que, hace varios días, representantes consistoriales se desplazaron al pantano y lograron las firmas de los pescadores que allí se encontraban: «Ellos también temen quedarse sin seguridad».

Distancia

Además, es importante destacar que desde Alía hasta el Poblado de Cíjara o Puerto Rey hay más de 50 kilómetros de distancia por carreteras secundarias y de montaña. Actualmente, los agentes acudían de forma semanal a ambos municipios. «No sabemos lo que pasará cuando se cierre, pero parece que quedarán desamparados», explica Ramírez. Cuando se clausure este puesto, el más cercano a Alía será el de Guadalupe, que estará aún más lejos de estas localidades pedáneas.

"Muy pronto"

La entrega de firmas a la Delegación del Gobierno se hará efectiva «muy pronto», en palabras de la regidora. Cuando ya estén en manos del representante gubernativo en la región, la delegación incide en que «tendremos la oportunidad de responder». ´

Obras

Por otro lado, es importante destacar que, a pesar del anuncio del desmantelamiento del recinto, el ayuntamiento sigue acometiendo obras de mejora en el interior del recinto, acondicionando el garaje, el patio, las oficinas o los pabellones.

