Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así se celebra en Guadalupe la Fiesta de la Hispanidad que emociona a toda Extremadura

La Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe conmemora, un año más, la Fiesta de la Hispanidad, declarada de Interés Turístico de Extremadura

Procesión de la Real Asociación de Caballeros en una imagen de archivo.

Procesión de la Real Asociación de Caballeros en una imagen de archivo. / Real Asociación de Caballeros

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe conmemora, un año más, la Fiesta de la Hispanidad, declarada de Interés Turístico de Extremadura, con una completa programación de actos religiosos y fraternales en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, teina de la Hispanidad y patrona de Extremadura.

La jornada de este 12 de octubre, fecha en que se recuerda la coronación de la Virgen como reina de la Hispanidad, reúne a cientos de fieles, caballeros, damas y peregrinos en el entorno del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, centro espiritual y cultural de referencia en el mundo hispano.

De hecho, se estima que más de 1.000 caballos participarán en esta marcha ecuestre y acudirán 6.000 personas para celebrar esta fiesta nacional en la localidad cacereña.

Un caballista en el monasterio, en una imagen de archivo.

Un caballista en el monasterio, en una imagen de archivo. / Turismo Extremadura

Programa de actos

Los actos comienzan a las 11 de la mañana con la concentración de caballeros en la sede de la asociación. Desde allí, partirá la tradicional procesión de las banderas, que recorre las calles del monasterio en un ambiente solemne y festivo.

Sobre las 13.00 horas, se celebra la misa de los caballeros, que preside en obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y se interpreta el himno Augusta Reina en honor a la virgen.

Por la tarde, tiene lugar un acto de hermandad, en el que se rinde homenaje a los caballeros con más de 25 años de pertenencia a la real asociación, seguido de una ofrenda floral y oración de acción de gracias ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los asistentes accederán al camarín de la Virgen para rendir su tributo personal.

Comida de hermandad

La jornada concluye con la comidad de hermandad en la Hospederí del Real Monasterio de Guadalupe, con un menú conmemorativo y ambiente de fraternidad.

Desde la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe "anima a todos los fieles y devotos a participar en esta Fiesta de la Hispanidad 2025, que no solo celebra la devoción a la Virgen, sino también la hermandad entre los pueblos hispánicos y la profunda identidad espiritual y cultural de Extremadura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
  2. El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
  3. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  4. Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
  5. Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
  6. Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
  7. Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
  8. Inyección de casi 5 millones de euros para mejorar la carretera que une Arroyo de la Luz y Brozas

Así se celebra en Guadalupe la Fiesta de la Hispanidad que emociona a toda Extremadura

Así se celebra en Guadalupe la Fiesta de la Hispanidad que emociona a toda Extremadura

Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores

Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores

Alía y Casar de Cáceres explican su millonaria deuda pública: «Gastos de la residencia de mayores»

Alía y Casar de Cáceres explican su millonaria deuda pública: «Gastos de la residencia de mayores»

Una farmacia de tercera generación en Montánchez que presume su legado: «Está igual que hace 80 años»

Una farmacia de tercera generación en Montánchez que presume su legado: «Está igual que hace 80 años»

El pleno extraordinario de Trujillo se bloquea al rechazar la urgencia por mayoría

El pleno extraordinario de Trujillo se bloquea al rechazar la urgencia por mayoría

El sabor de la Feria del Queso de Casar de Cáceres encandila a Japón

El sabor de la Feria del Queso de Casar de Cáceres encandila a Japón

Municipios y provincias de España destinan cerca de cien millones de euros a la cooperación al desarrollo

Municipios y provincias de España destinan cerca de cien millones de euros a la cooperación al desarrollo

Alcuéscar homenajea a Eduardo Hernández-Pacheco, pionero de la geología y la arqueología en nuestro país

Alcuéscar homenajea a Eduardo Hernández-Pacheco, pionero de la geología y la arqueología en nuestro país
Tracking Pixel Contents