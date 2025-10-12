Así se celebra en Guadalupe la Fiesta de la Hispanidad que emociona a toda Extremadura

La Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe conmemora, un año más, la Fiesta de la Hispanidad, declarada de Interés Turístico de Extremadura, con una completa programación de actos religiosos y fraternales en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, teina de la Hispanidad y patrona de Extremadura.

La jornada de este 12 de octubre, fecha en que se recuerda la coronación de la Virgen como reina de la Hispanidad, reúne a cientos de fieles, caballeros, damas y peregrinos en el entorno del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, centro espiritual y cultural de referencia en el mundo hispano.

De hecho, se estima que más de 1.000 caballos participarán en esta marcha ecuestre y acudirán 6.000 personas para celebrar esta fiesta nacional en la localidad cacereña.

Un caballista en el monasterio, en una imagen de archivo. / Turismo Extremadura

Programa de actos

Los actos comienzan a las 11 de la mañana con la concentración de caballeros en la sede de la asociación. Desde allí, partirá la tradicional procesión de las banderas, que recorre las calles del monasterio en un ambiente solemne y festivo.

Sobre las 13.00 horas, se celebra la misa de los caballeros, que preside en obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y se interpreta el himno Augusta Reina en honor a la virgen.

Por la tarde, tiene lugar un acto de hermandad, en el que se rinde homenaje a los caballeros con más de 25 años de pertenencia a la real asociación, seguido de una ofrenda floral y oración de acción de gracias ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los asistentes accederán al camarín de la Virgen para rendir su tributo personal.

Comida de hermandad

La jornada concluye con la comidad de hermandad en la Hospederí del Real Monasterio de Guadalupe, con un menú conmemorativo y ambiente de fraternidad.

Desde la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe "anima a todos los fieles y devotos a participar en esta Fiesta de la Hispanidad 2025, que no solo celebra la devoción a la Virgen, sino también la hermandad entre los pueblos hispánicos y la profunda identidad espiritual y cultural de Extremadura.