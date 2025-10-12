Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suciedad

Denuncian vertidos sólidos ilegales en Acebo

El ayuntamiento pide a la ciudadanía que utilice contenedores y puntos limpios

Vertidos sólidos ilegales en Acebo.

Vertidos sólidos ilegales en Acebo. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Acebo denuncia en los últimos días a través de sus redes sociales el vertido ilegal de residuos sólidos.

«Otro ejemplo de civismo. Algún desaprensivo se olvidó de la existencia del punto limpio y decidió, por su cuenta y riesgo, realizar el vertido de escombros de su obra en mitad del campo», señalaron. Concretamente, se deshizo de ellos en la zona conocida como Quebrada del Arroguijo.

Noticias relacionadas y más

La denuncia del ayuntamiento.

La denuncia del ayuntamiento. / E. P.

El consistorio pidió a los ciudadanos que cuiden del pueblo, usen los contenedores y respeten los espacios naturales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
  2. El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
  3. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  4. Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
  5. Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
  6. Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
  7. Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
  8. Inyección de casi 5 millones de euros para mejorar la carretera que une Arroyo de la Luz y Brozas

Denuncian vertidos sólidos ilegales en Acebo

Denuncian vertidos sólidos ilegales en Acebo

Una farmacia de tercera generación en Montánchez que presume su legado: "Está igual que hace 80 años"

Una farmacia de tercera generación en Montánchez que presume su legado: "Está igual que hace 80 años"

Alía y Casar de Cáceres explican su millonaria deuda pública: "Gastos de la residencia de mayores"

Alía y Casar de Cáceres explican su millonaria deuda pública: "Gastos de la residencia de mayores"

Así se celebra en Guadalupe la Fiesta de la Hispanidad que emociona a toda Extremadura

Así se celebra en Guadalupe la Fiesta de la Hispanidad que emociona a toda Extremadura

Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores

Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores

El pleno extraordinario de Trujillo se bloquea al rechazar la urgencia por mayoría

El pleno extraordinario de Trujillo se bloquea al rechazar la urgencia por mayoría

El sabor de la Feria del Queso de Casar de Cáceres encandila a Japón

El sabor de la Feria del Queso de Casar de Cáceres encandila a Japón

Municipios y provincias de España destinan cerca de cien millones de euros a la cooperación al desarrollo

Municipios y provincias de España destinan cerca de cien millones de euros a la cooperación al desarrollo
Tracking Pixel Contents