Suciedad
Denuncian vertidos sólidos ilegales en Acebo
El ayuntamiento pide a la ciudadanía que utilice contenedores y puntos limpios
El Ayuntamiento de Acebo denuncia en los últimos días a través de sus redes sociales el vertido ilegal de residuos sólidos.
«Otro ejemplo de civismo. Algún desaprensivo se olvidó de la existencia del punto limpio y decidió, por su cuenta y riesgo, realizar el vertido de escombros de su obra en mitad del campo», señalaron. Concretamente, se deshizo de ellos en la zona conocida como Quebrada del Arroguijo.
El consistorio pidió a los ciudadanos que cuiden del pueblo, usen los contenedores y respeten los espacios naturales.
