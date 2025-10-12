Denuncian vertidos sólidos ilegales en Acebo

El Ayuntamiento de Acebo denuncia en los últimos días a través de sus redes sociales el vertido ilegal de residuos sólidos.

«Otro ejemplo de civismo. Algún desaprensivo se olvidó de la existencia del punto limpio y decidió, por su cuenta y riesgo, realizar el vertido de escombros de su obra en mitad del campo», señalaron. Concretamente, se deshizo de ellos en la zona conocida como Quebrada del Arroguijo.

La denuncia del ayuntamiento. / E. P.

El consistorio pidió a los ciudadanos que cuiden del pueblo, usen los contenedores y respeten los espacios naturales.