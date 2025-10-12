Historia
Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores
La localidad se une a la red de municipios gracias a la figura de Alonso Álvarez de Pineda y su gesta en la génesis de América
Aldeacentenera se ha sumado en las últimas semanas a la Ruta de los Conquistadores, una iniciativa turística que pone en valor el papel fundamental de Extremadura en la génesis de América. Dentro de la red, que reúne a más de 70 lugares de interés geolocalizados, ya forma parte el municipio del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara con la instalación de un cartel con código QR que ofrece un audio y texto sobre la figura de Alonso Álvarez de Pineda y su gesta histórica. De esta forma, el consistorio queda integrado en la plataforma. «Un paso más para situar a nuestro pueblo en el mapa cultural y turístico de la región», señalan en sus redes sociales.
La Ruta de los Conquistadores propone a los visitantes descubrir las villas que vieron nacer a los personajes que firmaron la proeza del descubrimiento, exploración y conquista de América, y cuyo resultado fue la fusión de dos mundos y el nacimiento de la Hispanidad. En la página web, ofrecen la posibilidad de trazar de forma libre el itinerario y decidir la forma en que realizar el camino a pie o en coche. En una sola expedición de entre ocho y 14 jornadas se pueden visitar todos los municipios.
Los municipios que pertenecen a esta red son Badajoz, Barcarrota, Belvís de Monroy, Brozas, Cáceres, Castuera, Cuacos de Yuste, Garrovillas de Alconétar, Guadalupe, Jerez de los Caballeros, Llerena, Madrigalejo, Medellín, Plasencia, Santa Cruz de la Sierra, Trujillo, Villanueva de la Serena y, ahora, Aldeacentenera. Entre los personajes más destacados de la historia de la región en estas fechas e encuentran Diego García de Paredes, Nicolás de Ovando, Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Los Doce Apóstoles de México, Pedro de Alvarado, Catalina de Bustamante, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia, Inés Suárez, Francisca Pizarro, Hernando de Soto, García López de Cárdenas, Alonso de Mendoza, Francisco de Orellana, Ñuflo de Chaves, Mencía Calderón, Cieza de León, Fernando el Católico, Carlos V y otro centenar de conquistadores extremeños menos conocidos.
