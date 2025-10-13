Huertas clausura sus fiestas con buen tiempo y una participación masiva

La respuesta a los actos programados con motivo de las fiestas patronales de Huertas de Ánimas ha vuelto a ser masiva. Incluso, la noche del domingo, tras el canto de la salve a la Virgen del Rosario y la bajada del ganado, la carpa instalada en el parque se llenaba de vecinos reticentes a volver a casa, tras dos semanas frenéticas.

Así, fueron numerosos los grupos de amigos que acudieron al tributo a Fito & Fitipaldis, promovido con la colaboración de más de cincuenta peñas, que con sus aportaciones, han conseguido sumar tres conciertos a la programación festiva de esta edición.

En total, fueron más de 700 personas las que respaldaron la iniciativa, que surgió con el objetivo de dinamizar los pocos espacios que quedaban sin actividades.

Teniendo en cuenta la participación registrada en las tres citas, no se descarta continuar con esta propuesta de cara a las fiestas patronales del próximo año.

En el resto de eventos, sobre todo, del fin de semana, la aceptación ha sido similar, destacando la entrada a los festejos taurinos de la mañana y aun más de la tarde.

A diferencia del año pasado, el buen tiempo ha acompañado durante las dos últimas jornadas y en la plaza pudieron verse paraguas a modo de parasol y abanicos. No obstante, el jueves, hubo que retrasar el encierro infantil, debido a las tormentas registradas.

Momentos clave

Como viene siendo habitual, uno de los encuentros más concurridos y emotivos del periplo festivo fue el citado canto de la salve, en la plaza, iluminada por bengalas, que cada año, clausura oficialmente las tradicionales fiestas del Rosario.

Así, tras la multitudinaria capea, presidida por las damas y reinas infantiles y juveniles, que contó con la entrega de premios a los ganadores de los torneos deportivos, la arena se llenó de devoción y los ojos de lágrimas, al escuchar la frase ‘que la volvamos a ver’, pronunciada por José Blanco, párroco de Huertas, frente a una imagen de la Virgen del Rosario.

El espectáculo de fuegos artificiales dio paso a las despedidas y a los abrazos entre amigos, familiares y vecinos, que volvían a sus lugares de residencia el mismo domingo. Muchos de ellos ya han confesado tener marcados en rojo los días de las fiestas del próximo año, una costumbre que trata de hacer más llevadera la espera.