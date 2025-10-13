De Montánchez a Cáceres: así es el foro para que jóvenes rurales emprendan

Montánchez y Cáceres acogen los próximos días 23 y 24 de octubre la primera edición del Congreso Extremeño de Emprendimiento Rural bajo el lema ‘Conectamos, crecemos, lideramos’. Una cita que nace para dar visibilidad a quienes han decidido emprender o llevan años desarrollando su actividad o ayudar a personas que quieren lanzar su empresa, pero que no saben cómo hacerlo, y ofrecerles referentes a nivel comarcal o regional.

Evento

El primer evento será el día 23 de octubre en el Teatro de los Encuentros de Montánchez. A partir de las 10.00 horas comenzará el acto de bienvenida a cargo de los representantes de entidades organizadoras e instituciones. 20 minutos más tarde se presentará el congreso y el ecosistema del emprendedor rural. La primera mesa de diálogo recibe el nombre de ‘cuatro caminos, un territorio’ y se prolongará hasta las 11.45 horas. Posteriormente habrá un café-networkng y una nueva mesa de diálogo para emprender desde la región y mostrar el mapa joven del talento rural. Tras un almuerzo, las actividades se retomarán a las 16.30 horas con cuatro talleres. Para cerrar el día en la localidad habrá una visita cultural al Castillo de Montánchez y su entorno.

Agenda nocturna

También habrá agenda nocturna, pero ya en el centro histórico de Cáceres, donde se hará una nueva visita y habrá cena y copeo joven con ambiente colaborador en el Jardín de los Golfines.

En Cáceres

Por último, las actividades concluirán en Cáceres el día 24. Será el complejo cultural San Francisco el recinto que acoja las actividades. La apertura será a las 10.00 horas y la primera cita será una charla inspiradora para emprender en un mundo cambiante y las claves del éxito. Continuará con un encuentro intergeneracional y la inauguración institucional de la Gala Premios Joven Empresario de Extremadura del año 2025. Tras la entrega oficial de los galardones de esta séptima edición, a partir de las 14.15 horas se pondrá fin a este primer evento de emprendedores jóvenes extremeños.