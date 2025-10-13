Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso extremeño

De Montánchez a Cáceres: así es el foro para que jóvenes rurales emprendan

La cita contará con mesas de diálogo, talleres y visitas culturales, así como la entrega de premios a los jóvenes empresarios de la región

Jóvenes emprendedores se darán cita en Montánchez y Cáceres.

Jóvenes emprendedores se darán cita en Montánchez y Cáceres. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Montánchez y Cáceres acogen los próximos días 23 y 24 de octubre la primera edición del Congreso Extremeño de Emprendimiento Rural bajo el lema ‘Conectamos, crecemos, lideramos’. Una cita que nace para dar visibilidad a quienes han decidido emprender o llevan años desarrollando su actividad o ayudar a personas que quieren lanzar su empresa, pero que no saben cómo hacerlo, y ofrecerles referentes a nivel comarcal o regional.

Evento

El primer evento será el día 23 de octubre en el Teatro de los Encuentros de Montánchez. A partir de las 10.00 horas comenzará el acto de bienvenida a cargo de los representantes de entidades organizadoras e instituciones. 20 minutos más tarde se presentará el congreso y el ecosistema del emprendedor rural. La primera mesa de diálogo recibe el nombre de ‘cuatro caminos, un territorio’ y se prolongará hasta las 11.45 horas. Posteriormente habrá un café-networkng y una nueva mesa de diálogo para emprender desde la región y mostrar el mapa joven del talento rural. Tras un almuerzo, las actividades se retomarán a las 16.30 horas con cuatro talleres. Para cerrar el día en la localidad habrá una visita cultural al Castillo de Montánchez y su entorno.

Agenda nocturna

También habrá agenda nocturna, pero ya en el centro histórico de Cáceres, donde se hará una nueva visita y habrá cena y copeo joven con ambiente colaborador en el Jardín de los Golfines.

Noticias relacionadas y más

En Cáceres

Por último, las actividades concluirán en Cáceres el día 24. Será el complejo cultural San Francisco el recinto que acoja las actividades. La apertura será a las 10.00 horas y la primera cita será una charla inspiradora para emprender en un mundo cambiante y las claves del éxito. Continuará con un encuentro intergeneracional y la inauguración institucional de la Gala Premios Joven Empresario de Extremadura del año 2025. Tras la entrega oficial de los galardones de esta séptima edición, a partir de las 14.15 horas se pondrá fin a este primer evento de emprendedores jóvenes extremeños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents