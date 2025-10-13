Del Museo del Cabrero al mirador para atraer turismo a Cabezabellosa

En el año 2023, el Museo del Cabrero de Cabezabellosa salió ardiendo antes de su inauguración. Tiempo después, la Diputación de Cáceres va a restaurar de forma definitiva esta histórica casa tras una inversión de 200.000 euros que fue aprobada en pleno. Las obras consistirán en recuperar el interior del inmueble por los daños causados por el fuego y rehabilitar de forma integral el edificio tradicional, cuyo uso original era el de vivienda de cabrero. Este activo, más el impresionante mirador del que disponen en el municipio, son las dos principales bazas para atraer turismo tras el incendio forestal de Jarilla, que también asoló a la localidad y les obligó a ser evacuados.

Así es el museo

La temática del museo se basa en la importancia pasada que ha tenido la ganadería caprina en el municipio, ya que goza de un escenario privilegiado para que, a lo largo de los años, el desarrollo del sector haya sido un elemento básico de la economía y cultura de la localidad. Actualmente es una actividad tradicional declive, al límite de su pérdida, pero ha condicionado la forma de vida de las gentes durante décadas. Las obras de rehabilitación se ejecutarán conforme a las técnicas tradicionales de construcción, planteándose la sustitución de la cubierta y la entreplanta, y manteniendo los muros de fachada, medianeros y la carpintería existente.

Deteriorado

La vivienda se encuentra en un estado muy deteriorado, tal y como expone la memoria del pleno de prescripciones técnicas. La obra hará que el espacio cumpla con las condiciones mínimas para poder poner en valor este patrimonio. Los objetivos de la obra son la puesta en valor del patrimonio con potencial turístico, aumentar el número de visitantes y su permanencia en el área funcional y sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la conservación del patrimonio.

Mirador de Cabezabellosa

Y por otro lado, el mirador de Cabezabellosa, que se inauguró en el año 2022, es uno de los más concurridos en el norte de Cáceres. Se ha hecho un hueco en medios especializados y generalistas para publicar reportajes. Está erigido entre los valles del Ambroz y el Jerte y cada fin de semana tiene cola para admirar sus vistas. Esta doble plataforma se sitúa a 870 metros de altitud y está a tan solo 20 minutos de Plasencia.

Mirador de Cabezabellosa. / E. P.

Progresión ascendente

Consiste en un camino que va ascendiendo progresivamente hasta llegar a una bifurcación, que da lugar a dos caminos. Fue inaugurado en 2022 y diseñado por el estudio de la arquitecta Irene Calle. Desde las alturas se puede disfrutar del Valle del Ambroz, el embalse de Gabriel y Galán, las Tierras de Granadilla, Sierra de Francia-Peña de Francia (provincia de Salamanca), La Trasierra, el Puerto de Sangamello, Pico El Gordo, Sierra del Merengue, Vegas del Valle del Alagón, Sierra de Gata, Las Hurdes, el yacimiento arqueológico de Cáparra y de inigualables puestas de sol. Es además un enclave muy conocido por los aficionados al parapente, ya que aquí se alza el Pico Pitolero.