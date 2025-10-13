El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía

La provincia de Cáceres está llena de historias que llaman la atención. Una de ellas ocurre en el corazón del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. A los pies de uno de los canchos más impresionantes de la geografía regional se encuentra uno de los pocos pueblos que no tienen su ayuntamiento en el pueblo principal, sino en una de las pedanías.

Cabañas del Castillo

Cabañas del Castillo, que tiene una espectacular fortaleza en lo más alto de la localidad, apenas tiene una veintena de habitantes y es el núcleo de población más pequeño de los cuatro que conforman a la localidad: lo acompañan Roturas, Retamosa y Solana. Entre todos, apenas suman 300 vecinos.

Alcalde

El alcalde de la localidad, Jesús Hormeño, relata los entresijos de este acuerdo. «La cabecera del pueblo es Cabañas del Castillo, pero somos tres pedanías. El asunto está en que Roturas es el pueblo más grande de los tres y, hace décadas, se optó porque el consistorio estuviese ubicado allí, aunque iba rotando», señala. Tampoco cuentan con alcaldes pedáneos o representantes de alcaldía, pero el regidor avisa en cada pleno a una delegación de los otros núcleos poblacionales. Por contextualizar, Cabañas es el pueblo más pequeño (unas 20 personas), Solana suma unas 40, Retamosa 70 y Roturas tiene más de 200.

Dependencias municipales

Cada pueblo sí que tiene sus dependencias municipales. Solana, por ejemplo, tiene una casa consistorial y un recinto cultural. Un día a la semana suele acudir la trabajadora del ayuntamiento para ayudar a realizar algún trámite. En Retamosa, por su parte, convirtieron el antiguo consistorio en un centro cultural gracias a una subvención de Aprodervi. También suele disponer de un empleado municipal alguna vez por semana.

El más pequeño

Cabañas es el pueblo más pequeño, y no tiene ningún lugar que sirva como punto de atención municipal. Según cuenta Hormeño, atienden las cuestiones administrativas en el consultorio médico. Sí que cuentan con un albergue en el que los peregrinos (principalmente a Guadalupe) se quedan a dormir.

Un lugar de ensueño

Desde Cabañas del Castillo, sus vecinos pueden admirar paisajes espectaculares. Aún se puede acceder al castillo por el cancho donde está coronado gracias a alguna actuación para facilitar la subida, lo que lo convierte en un lugar atractivo para los turistas. En el paisaje de estos valles destacan los alcornocales, formando un bosque casi continuo a lo largo de las sierras y constituyendo uno de los más valiosos recursos naturales de la comarca.