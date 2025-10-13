El tren turístico más asombroso de Cáceres que gana un certamen de fotografía

Logrosán ya tiene la imagen que ilustrará el calendario de la Diputación de Cáceres el próximo año 2025. El ayuntamiento ha presentado esta semana la fotografía ganadora, realizada por Beatriz Sanromán Martín.

Mina Constanza

La imagen está tomada en el interior de la mina Constanaza, uno de los enclaves más espectaculares de la localidad. En ella, se muestra el tren turístico donde los guías hacen un pequeño recorrido, en el cual niños y adultos pasan un rato siendo transportados como lo hacían los antiguos mineros.

Técnica

La técnica empleada, tal y como señalan en el acta de la resolución del certamen, es una larga exposición con estela de movimiento. En primera instancia, se iluminó el vehículo con un flash y los alrededores del mismo. Después, se puso el tren en movimiento para crear una estela de lejanía que muestra su recorrido completo, y el túnel que forma la mina en su entrada.

Fotografía

Será la fotografía que utilice el municipio para ilustrar su calendario anual del próximo año. La Diputación de Cáceres ofrece cada año la posibilidad de solicitar el diseño e impresión de calendarios temáticos a todas las localidades con una población inferior a 5.000 habitantes. En ellos, se hace referencia a los espacios reseñables de cada municipio. El Departamento de Diseño e Imagen y la Imprenta Provincial son los encargados de la creación de los calendarios y su impresión. Hace unos años cambió el formato: se añadió un espacio para incluir anotaciones y aumentó el tamaño.