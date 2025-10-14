La apertura del parque de Guadalupe, pendiente de la finalización de las oposiciones de bomberos

La Diputación de Cáceres estima que la apertura del parque de bomberos de Guadalupe se llevará a cabo antes de que finalice el año. Sin embargo, matizan que esta fecha debe tratarse con "toda la cautela del mundo", puesto que se dotará a esta estación de personal que supere el concurso-oposición de 73 plazas de conductores bomberos, que aún está en marcha. La primera de las cinco pruebas se celebró el 24 de julio y desde la institución provincial señalan que «probablemente» la última se realice en diciembre.

Tras el proceso selectivo, el parque de Guadalupe contará con una dotación de 25 efectivos. La estación dispone del mobiliario y los vehículos "ya están asignados", indica el alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín.

El alcalde manifiesta que el ayuntamiento ya ha completado la última actuación que les correspondía: la cesión de terreno municipal a Iberdrola donde se encuentra instalado el transformador que suministra electricidad a la estación. "La obra ya está ejecutada, lo único que falta es firmar la escritura de cesión", explica el regidor, quien precisa también que "es un mero trámite" y están a la espera de que la multinacional del sector energético envíe al técnico correspondiente para formalizar el documento.

Efectos de la apertura

Martín señala que sería positivo que el parque asentara población y, además, considera que, dado el número de efectivos que trabajará en la estación, se generará gasto en Guadalupe, en aspectos como en alquileres o alimentación. No obstante, el alcalde matiza que este tipo de empleo difiere del modelo laboral más convencional, por lo que cabe la posibilidad de que no conlleve el mismo grado de asentamiento en el municipio que otros trabajos. Las jornadas de bomberos se organizan en turnos prolongados de trabajo y descanso, lo que implica que no sigan el esquema de ocho horas diarias de lunes a viernes, con retorno a sus municipios de origen los fines de semana.

Seguridad

Sin embargo, el regidor afirma que el parque aumentará la seguridad tanto para Guadalupe, que alberga el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, declarado patrimonio de la Unesco, como en la comarca. "Somos pequeños pueblos ubicados dentro del Geoparque, donde todas las construcciones están cerca de la naturaleza; por ello, contar con un parque de bomberos dará seguridad a nuestros vecinos de que el fuego no se acercará a sus casas", añade.

Imagen de archivo del parque de bomberos de Guadalupe. / Cedida

En la actualidad, Martín indica que el parque más cercano a Guadalupe se encuentra en Trujillo, inaugurado en 2022. Antes de su apertura, el servicio de referencia era el de Navalmoral de la Mata. En cuanto a la cobertura de los servicios de prevención y extinción de incendios en núcleos de población, el regidor subraya que las Villuercas-Ibores-Jara, compuesta por 19 municipios, aunque con poblaciones pequeñas, abarca una extensión "grande". Por ello, considera necesario contar con un servicio de intervención para actuar en las zonas habitadas.

Inversión en la estación

El parque del Sepei de Guadalupe se sitúa en un solar donde se encontraban dos edificaciones: una antigua estación de ferrocarril que nunca llegó a entrar en funcionamiento, de la que aprovecharon el antiguo edificio para construir el parque, y un almacén que optaron por eliminar ante la inoperancia de adaptarlo a los nuevos requisitos.

La superficie total construida es de 1.334,70 metros cuadrados. Las obras fueron adjudicadas el 14 de diciembre de 2020, con un plazo de ejecución de 14 meses y el presupuesto base de licitación era de 2.005.166 euros.