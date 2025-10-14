Monfragüe: refugios climáticos para desestacionalizar el turismo

Monfragüe acogerá el próximo 23 de octubre una jornada para avanzar en la puesta en valor de todos los recursos de los territorios Unesco de la provincia de Cáceres y Portugal. La diputación, como beneficiaria principal del proyecto Teunesco, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-AEspaña-Portugal 2021-2027, junto a catorce socios, celebra la actividad 'Refugios climáticos y arquitectura resiliente. Estrategia de adaptación frente al cambio climático'. Será en el Centro de Visitantes Norte, en Malpartida de Plasencia.

Finalidad

Este proyecto tiene como finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico de la Euroace y poner en valor los recursos culturales, naturales, medioambientales, patrimoniales y turísticos de los territorios Unesco de la provincia de Cáceres y de Portugal, fomentando la cooperación transfronteriza.

Identificación

Estas jornadas tienen lugar, tras la elaboración de un estudio de identificación de refugios climáticos en los tres territorios Unesco de la provincia, que va a permitir identificar, clasificar y analizar estos espacios como exploración de un nuevo nicho turístico, buscando disminuir la estacionalidad de la oferta y su adaptación al cambio climático en destino.

Resultados obtenidos

Con los resultados obtenidos, se ha procedido a la elaboración de una guía divulgativa digital sobre refugios climáticos para visitantes y turistas de los tres Territorios Unesco de la provincia de Cáceres, que será presentada en estas jornadas como un nuevo instrumento para ofrecer a visitantes información práctica sobre espacios urbanos y naturales que funcionan como refugios frente a eventos meteorológicos extremos.

Ponentes expertos

A lo largo de la mañana, tres ponentes expertos tratarán temas claves como estrategias de adaptación al cambio climático, el papel de los refugios climáticos y la importancia de orientar la arquitectura hacia la sostenibilidad.

Destinatarios