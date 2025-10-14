El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en la mañana de este martes el cambio de denominación de un municipio de la provincia de Cáceres con una historia que se remonta al siglo XIII.

Motivo

El cambio de nombre toma como base un informe de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes emitido a petición del ayuntamiento de la localidad.

Pueblos

El pueblo que ha cambiado de nombre es Aldehuela de Jerte. La variación es mínima, pues la localidad pasará a ser, a partir de ahora, Aldehuela del Jerte. El ayuntamiento solicitó la modificación porque en el consistorio tienen registrados documentos y actas municipales en los que aparece alternativamente ambos nombres.

Del siglo XIII

Aldehuela del Jerte fue fundada en el siglo XIII como aldea del Señorío de Galisteo. A la caída del antiguo régimen, junto con el resto de municipios del señorío, se constituyó como un municipio constitucional, entonces conocido como Aldehuela o Aldehuela de Galisteo.

352 habitantes

Desde 1834 quedó integrado en el Partido Judicial de Plasencia. En el censo de 1842 contaba con 24 hogares y 130 vecinos. Según los últimos datos recogidos en el INE (Instituto Nacional de Estadística), pertenecientes al año 2024, cuenta con una población de 352 habitantes.