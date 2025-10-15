‘Las Azules’ celebra un mercadillo solidario en Trujillo

Trujillo acogerá este jueves, una nueva edición de tradicional mercadillo solidario de la Escuela Hogar Guillén Cano Bote, conocida en el municipio como ‘Las Azules’. La cita tendrá horario ininterrumpido desde las 9.45 a las 19.30.

El encuentro, que en cada edición cuenta con una importante participación vecinal, tiene como objetivo recaudar fondos con fines benéficos y fomentar la colaboración ciudadana. Como en mercados anteriores, se podrán encontrar juguetes, ropa, calzado, material escolar, bisutería o artesanía.

Con precios asequibles y ambiente solidario, este mercadillo brinda la oportunidad de apoyar una buena causa y disfrutar de una jornada de convivencia y cooperación local.