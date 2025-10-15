El Barrantes-Cervantes de Trujillo, sede del ‘Encuentro Poético de las Dos Orillas’

La ciudad trujillana volverá a convertirse en punto de encuentro para la palabra y la emoción poética. Este viernes, 17 de octubre, a las 19.30, la sala de conferencias del Palacio de los Barrantes-Cervantes acogerá el ‘Encuentro Poético de las Dos Orillas’, una cita que reunirá a destacadas figuras de la poesía contemporánea regional.

El recital contará con la participación de Matilde Santos, Emilia Oliva, Malén Álvarez, Basilio Sánchez y José Luis Bernal, cinco voces que representan distintas miradas y trayectorias dentro del panorama literario extremeño. La velada estará coordinada por Damián Gallego y contará con el acompañamiento musical del pianista Alejandro Granell, que pondrá el contrapunto sonoro a los versos de este encuentro cultural.

La cita está organizada por la Asociación Cultural Norbanova, dentro del ciclo Aula de la Palabra y tiene la colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

La propuesta, en la que también participa el Ayuntamiento, es gratuita y tiene como fin fomentar el diálogo y la conexión entre distintas sensibilidades poéticas.