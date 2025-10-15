El Barrantes-Cervantes de Trujillo, sede del ‘Encuentro Poético de las Dos Orillas’
Cinco reconocidas voces de la poesía extremeña se darán cita este vienes, en una velada literaria con música en directo. La entrada al evento es gratuita
La ciudad trujillana volverá a convertirse en punto de encuentro para la palabra y la emoción poética. Este viernes, 17 de octubre, a las 19.30, la sala de conferencias del Palacio de los Barrantes-Cervantes acogerá el ‘Encuentro Poético de las Dos Orillas’, una cita que reunirá a destacadas figuras de la poesía contemporánea regional.
El recital contará con la participación de Matilde Santos, Emilia Oliva, Malén Álvarez, Basilio Sánchez y José Luis Bernal, cinco voces que representan distintas miradas y trayectorias dentro del panorama literario extremeño. La velada estará coordinada por Damián Gallego y contará con el acompañamiento musical del pianista Alejandro Granell, que pondrá el contrapunto sonoro a los versos de este encuentro cultural.
La cita está organizada por la Asociación Cultural Norbanova, dentro del ciclo Aula de la Palabra y tiene la colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro.
La propuesta, en la que también participa el Ayuntamiento, es gratuita y tiene como fin fomentar el diálogo y la conexión entre distintas sensibilidades poéticas.
