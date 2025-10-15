Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Loterías y apuestas

Cupón millonario de la ONCE en Trujillo: 815.000 euros en premios

Nueve cupones han sido agraciados con 35.000 euros, mientras que otro ha recibido 500.000

Un punto de venta de cupones de la ONCE.

Un punto de venta de cupones de la ONCE. / R. García

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El sorteo del cupón diario de la ONCE de este pasado martes, día 14 de octubre, ha repartido 815.000 euros en Trujillo (Cáceres), gracias a la venta de 10 cupones del número 72485.

Nueve de ellos han sido premiados con 35.000 euros cada uno, mientras que el décimo, correspondiente a la serie 046, ha sido agraciado con el premio mayor de 500.000 euros.

La suerte ha llegado de la mano de Miguel Nieto Lozano, vendedor de la ONCE desde 2017, quien realiza su labor de forma ambulante por las calles de Trujillo.

No es la primera vez que Miguel Nieto lleva la suerte hasta esta localidad. En octubre de 2020, repartió más de 9,2 millones de euros a sus clientes habituales con la venta de un Cuponazo de la ONCE. Además, en octubre del año pasado, volvió a llevar la ilusión a Trujillo con la entrega de 315.000 euros en premios, informa en nota de prensa la ONCE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
  2. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  3. Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
  4. Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
  5. Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
  6. El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
  7. Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
  8. Inyección de casi 5 millones de euros para mejorar la carretera que une Arroyo de la Luz y Brozas

Cupón millonario de la ONCE en Trujillo: 815.000 euros en premios

Cupón millonario de la ONCE en Trujillo: 815.000 euros en premios

"Nuestro pueblo por fin es reconocido como siempre debería haber sido": la reacción de la localidad de Cáceres que cambia de nombre

"Nuestro pueblo por fin es reconocido como siempre debería haber sido": la reacción de la localidad de Cáceres que cambia de nombre

De los bomberos al reciclaje: la Diputación de Cáceres abre sus puertas a los más pequeños

De los bomberos al reciclaje: la Diputación de Cáceres abre sus puertas a los más pequeños

Empleo público en un pueblo a once kilómetros de Cáceres

Empleo público en un pueblo a once kilómetros de Cáceres

El Barrantes-Cervantes de Trujillo, sede del ‘Encuentro Poético de las Dos Orillas’

El Barrantes-Cervantes de Trujillo, sede del ‘Encuentro Poético de las Dos Orillas’

‘Las Azules’ celebra un mercadillo solidario en Trujillo

‘Las Azules’ celebra un mercadillo solidario en Trujillo

Analíticas de agua y máquina de ósmosis tras el mega incendio de Jarilla: la Diputación de Cáceres financia con 90.000 euros

Analíticas de agua y máquina de ósmosis tras el mega incendio de Jarilla: la Diputación de Cáceres financia con 90.000 euros

Se rueda en La Vera: Juan Diego Botto y Marta Etura recrean los ecos de un crimen machista

Se rueda en La Vera: Juan Diego Botto y Marta Etura recrean los ecos de un crimen machista
Tracking Pixel Contents