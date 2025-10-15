"Por fin, nuestro pueblo es reconocido como siempre debería haber sido": la reacción de la localidad de Cáceres que cambia de nombre

"Ahora sí. Nuestro pueblo es reconocido como es y siempre debería haber sido. Tras años de trámites y papeleos, por fin todo ha tenido su fruto". Son las palabras victoriosas del ayuntamiento del pequeño municipio de Cáceres con ocho siglos de historia y apenas 352 habitantes que ayer recibió la buena noticia de su cambio de denominación.

En Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura adoptó el acuerdo sobre la modificación del nombre en la jornada de este martes tras tomar como base un informe de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes emitido a petición del consistorio, ya que existen documentos y actas municipales registrados en los que aparecen alternativamente las dos denominaciones. Eso sí, para que se oficialice todavía es necesaria su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado, que se presume para los próximos días.

El cambio

El pueblo que ha cambiado de nombre es Aldehuela de Jerte. La variación es mínima, pues la localidad pasará a ser, a partir de ahora, Aldehuela del Jerte.

Desde el siglo XIII

La localidad fue fundada en el siglo XIII como aldea del Señorío de Galisteo. A la caída del antiguo régimen, junto con el resto de municipios del señorío, se constituyó como un municipio constitucional, entonces conocido como Aldehuela o Aldehuela de Galisteo.

Historia reciente

Desde 1834 quedó integrado en el Partido Judicial de Plasencia. En el censo de 1842 contaba con 24 hogares y 130 vecinos. Según los últimos datos recogidos en el INE (Instituto Nacional de Estadística), pertenecientes al año 2024, cuenta con una población de 352 habitantes.