Colecta
Arroyo de la Luz se vuelca con la lucha contra el cáncer
El II Evento Solidario Empresarial recauda 1.900 euros a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer
Redacción
El segundo Evento Solidario Empresarial a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer ha recaudado esta mañana un total de 1.900 euros, que se destinarán íntegramente a la investigación de esta enfermedad.
La iniciativa, de carácter privado y solidario, ha reunido a un grupo de empresarias y empresarios locales que, a pie de calle, han ofrecido sus productos y servicios a los vecinos y vecinas de Arroyo de la Luz, quienes han respondido con una gran participación y espíritu colaborativo.
El alcalde, Carlos Caro, junto a las concejalas Mercedes Pérez, Leticia Carrero, Mariluz Parra y Mariluz Casas, han mostrado su apoyo a esta acción solidaria, que una vez más demuestra el compromiso del municipio con las causas sociales.
La jornada se enmarca dentro de las actividades de sensibilización que se celebran estos días en la localidad. El próximo sábado, 18 de octubre, tendrá lugar la tradicional Marcha Rosa, un nuevo gesto de unión de Arroyo de la Luz en la lucha contra el cáncer.
