La energía nuclear a debate en Trujillo con la presentación de ‘Amanecer sin Almaraz’
El encuentro, organizado por ADENEX, tendrá lugar este viernes, a las 19.30, en el Espacio Juvenil La Cueva, en los bajos del Ayuntamiento
Este viernes, día 17, el Espacio Juvenil La cueva, ubicado en los bajos del Ayuntamiento de Trujillo, acogerá la presentación del libro ‘Amanecer sin Almaraz’, una obra de José María González Mazón, coordinador del grupo de Energía de ADENEX (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura).
La propuesta está prevista a partir de las 19.30 y según señala la organización, se dedicará una parte del encuentro a un debate abierto en torno a la historia y el futuro de las centrales nucleares en España, con especial atención a la central nuclear de Almaraz.
El libro ofrece una visión global del contexto de la industria nuclear, a partir de los más de mil incidentes registrados Almaraz durante más de cuarenta años de actividad. Así, se analizan anomalías, fallos y denuncias surgidas en este tiempo y el impacto medioambiental y social del funcionamiento y futuro desmantelamiento.
Además, la obra recopila el testimonio de movimientos antinucleares, científicos y ecologistas que han promovido la reflexión crítica sobre la energía atómica.
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
- Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres