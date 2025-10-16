Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La energía nuclear a debate en Trujillo con la presentación de ‘Amanecer sin Almaraz’

El encuentro, organizado por ADENEX, tendrá lugar este viernes, a las 19.30, en el Espacio Juvenil La Cueva, en los bajos del Ayuntamiento

Debate sobre energía nuclear organizado por ADENEX, en Navalmoral.

Debate sobre energía nuclear organizado por ADENEX, en Navalmoral. / ADENEX

Yolanda Jiménez

Este viernes, día 17, el Espacio Juvenil La cueva, ubicado en los bajos del Ayuntamiento de Trujillo, acogerá la presentación del libro ‘Amanecer sin Almaraz’, una obra de José María González Mazón, coordinador del grupo de Energía de ADENEX (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura). 

La propuesta está prevista a partir de las 19.30 y según señala la organización, se dedicará una parte del encuentro a un debate abierto en torno a la historia y el futuro de las centrales nucleares en España, con especial atención a la central nuclear de Almaraz. 

El libro ofrece una visión global del contexto de la industria nuclear, a partir de los más de mil incidentes registrados Almaraz durante más de cuarenta años de actividad. Así, se analizan anomalías, fallos y denuncias surgidas en este tiempo y el impacto medioambiental y social del funcionamiento y futuro desmantelamiento.

Además, la obra recopila el testimonio de movimientos antinucleares, científicos y ecologistas que han promovido la reflexión crítica sobre la energía atómica.

El Tribunal Supremo ratifica la condena a un total de 23 años de cárcel a tres hombres por abuso sexual a una menor en 2021, en Jaraíz de la Vera

Vuelve el Otoño Mágico al Valle del Ambroz: más de 70 actividades en ocho localidades

Dos años sin la musa del Vostell de Malpartida de Cáceres

Cupón millonario de la ONCE en Trujillo: 815.000 euros en premios

"Nuestro pueblo por fin es reconocido como siempre debería haber sido": la reacción de la localidad de Cáceres que cambia de nombre

De los bomberos al reciclaje: la Diputación de Cáceres abre sus puertas a los más pequeños

Empleo público en un pueblo a once kilómetros de Cáceres

