Los mayores llevan sus inquietudes al pleno de la Diputación de Cáceres

Los miembros de la Asociación de Mayores de Aldeacentenera visitaron este jueves, 16 de octubre, el palacio Provincial, en el marco de la semana de puertas abiertas de la Diputación de Cáceres. Durante la jornada, celebraron un pleno senior en el que trasladaron sus inquietudes y demandas locales al presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, y al vicepresidente tercero, Luis Fernando García Nicolás. Acompañándolos, estaba el alcalde local, Francisco Muñoz, quien también escuchó las peticiones.

La primera inquietud hizo referencia a la carretera que une Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera. Uno de los mayores destacó lo que calificó como un "obstáculo" en la salida del cementerio de Torrecillas. Se trata de una elevación, que según el asistente al pleno senior, está "en contra de la legislación vigente". Morales, expresó que está al tanto del resalto (elevación para reducir la velocidad), puesto que viaja por la zona, habló de la seguridad de los viandantes y manifestó que toman nota de la queja.

Parte de los presupuestos para los mayores

Otro de los mayores recordó que, antes de la pandemia, la Asociación de Mayores recibía una subvención que, desde entonces, no ha vuelto a ser otorgada. En respuesta, el presidente de la Diputación de Cáceres indicó que en los próximos presupuestos, "por primera vez", se destinará una cantidad que irá destinada a proyectos relacionados con los mayores, como residencias y asociaciones. Además, adelantó que se celebrarán reuniones con los presidentes de las agrupaciones seniors para abordar el tema.

Por otro lado, uno de los asistentes denunció el estado de la carretera de Belén, pedanía de Trujillo, al cruce de Aldeacentenera. Morales precisó que esta vía no es de titularidad de la institución provincial y subrayó que las diputaciones no debían ser gestores de las carreteras, porque dichas administraciones "tienen sentido para apoyar, atender el servicio e incentivar a mejorar la vida de los pueblos". Asimismo, comentó que “no” disponen de más capacidad económica para hacerse cargo de más carreteras. En este sentido, señaló que instan al Gobierno de España y Junta de Extremadura a que asuman vías.

La Asociación de Mayores de Aldeacentenera a las puertas del palacio Provincial. / Diputación de Cáceres

No obstante, comentó que el estado de estas infraestructuras de la institución provincial se encuentran en un estado "muy óptimo". Otra de las inquietudes planteadas estuvo relacionada con una plantación de árboles en el cauce de un río.

Acto

La cita comenzó en la mañana de este jueves con una bienvenida por parte de García Nicolás. A continuación, Morales ofreció un discurso en el que explicó la composición de la Diputación de Cáceres (15 representantes del PSOE y 10 del PP) y la función de las sesiones plenarias, mencionando que, probablemente, se celebrará un pleno extraordinario en noviembre para aprobar los presupuestos.

Además, el mandatario habló sobre los aproximadamente 1.000 trabajadores que componen la administración provincial y los servicios que prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes como asesoramiento y recaudación de tributos. Asimismo, destacó que la diputación ofrece también el servicio de bomberos a los municipios que superan esta población: Cáceres y Badajoz.Por otra parte, trasladó unas palabras en referencia a Vara y mostró su rechazo a la crispación política que hay a nivel nacional.