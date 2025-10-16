El otoño, mejor en el Valle del Jerte

La Otoñada 2025 en el Valle del Jerte viene pisando fuerte. Este jueves ha tenido lugar la presentación de las actividades e inauguración de las jornadas gastronómicas pastoriles en El Torno. Y este fin de semana siguen celebrándose actividades en Cabrero con la cuarta edición de la Feria del Queso.

Actividades

Las citas, que se celebrarán durante los próximos meses, combinan cultura, gastronomía, deporte y fiesta para disfrutar de la belleza del paisaje de otoño. Es una época con paisajes teñidos de colores ocres, rojos y amarillos, y la celebración pone en valor las tradiciones de la zona, como la recogida de setas y castañas.

Más citas

Las actividades continuarán con la tercera edición del Otoño con Aroma a Vino en Jerte, el próximo 25 de octubre, que será la última cita en este primer mes festivo.

Cabezuela

Ya en noviembre, el día 1, Cabezuela del Valle acogerá la ‘Caída de la Hoja’. Una semana después tendrá lugar el Mercado Imperial recordando la efeméride del paso del emperador Carlos V en Tornavacas. Los días 22 y 23 de noviembre, Rebollar acoge ‘Entre canchos y cerezos’. Y ese mismo fin de semana será la décima edición de la matanza tradicional Cuqueña en Valdastillas.

Otoñada del Jerte. / E. P.

Barrado

Concluirá en diciembre con el Teatro de Otoño de Barrado el día 5, el Otoño Celta de Casas del Castañar el día 6 y la Dulce Otoñada de Navaconcejo el día 7. Pero, además, se celebrará el concurso de fotografía de otño, el certamen de pintura rápida, la ruta ‘La otoñada’ por el sendero Pr-Cc15, la semana de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos y Arte Salud Naturaleza.

Asistentes

A la presentación asistieron el alcalde de El Torno, Julián Erizo, el presidente de Tujerte, Daniel Morán, la presidenta de Soprodevaje, María Felisa Cepeda, el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, y el director general de Agricultura, José Manuel Benítez.

Previsiones

El Valle del Jerte espera vivir unos meses con llenos absolutos en sus plazas y campos gracias al gran nivel de actividades que se programan en todos los pueblos de la zona. Sus mandatarios han logrado el reto de desestacionalizar el turismo. Lo que antes era una zona que únicamente se visitaba en los meses del Cerezo en Flor por la belleza de sus frutos, ahora se ha convertido en un espacio que también acoge miles de turistas durante el verano en sus piscinas naturales, y en otoño gracias a la Otoñada.