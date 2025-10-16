Valencia de Alcántara invita a degustar los sabores del Tajo Internacional

Valencia de Alcántara celebrará, los días 24 y 25 de octubre, la decimosexta edición de las Jornadas Gastronómicas y Agroalimentarias Tajo Internacional. Durante la cita del sábado, unos 30 o 35 expositores provenientes de municipios de la zona Tajo Internacional, otras localidades de Extremadura y de Portugal ofrecerán su selección de productos locales.

La programación, que va más allá de la gastronomía, también incluye actividades para descubrir el patrimonio local, animación, actuaciones folclóricas y un concierto que pondrá el broche final a esta edición.

Actividades para los más pequeños

Las jornadas comenzarán el 24 de octubre con actividades pensadas para los más jóvenes. En la Casa de la Cultura, los niños disfrutarán de un teatro infantil y, por otra parte, de un taller gastronómico, denominado 'Pequechef', dirigido a los alumnos de 5 y 6 de Primaria de los centros educativos locales.

El 25 de octubre, la cita se trasladará a la plaza Gregorio Bravo, conocida popularmente como la "zona de la playa", donde está instalada una carpa. Empresas locales, de la comarca de Sierra de San Pedro, del área Tajo Internacional y de otras zonas de Extremadura y de partes de Portugal estarán presentes para promocionar sus productos.

Plaza Gregorio Bravo

El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, destacó que el espacio se ha quedado pequeño porque cada año "son más las empresas que están interesadas en participar". En este decimosexto aniversario, señaló que contarán con unos 30 o 35 estands, "los máximos que podemos acoger en la carpa". Como no se prevén lluvias, Piris comentó que algunos están dispuestos a colocar sus puestos fuera del espacio establecido.

En la carpa se promocionarán productos como los embutidos del Tajo Internacional, dulces, aceites o vinos.

Visita guiada

El programa del sábado comenzará por la mañana con una visita guiada por el barrio Gótico, conjunto histórico de la localidad. Además, la iglesia de Nuestra Señora de Rocamador, templo en el se celebró el enlace regio entre Isabel, primogénita de los Reyes Católicos, y el rey Manuel I de Portugal, permanecerá abierta al público. A las 12.00 horas, se llevará a cabo el acto inaugural a cargo de las autoridades locales, y a partir de ese momento, se procederá a la apertura de los estands.

Demostración culinaria

A continuación, se llevará a cabo un showcooking, en el que los asistentes degustarán tapas. Después, la cita contempla animación tanto infantil como teatral y musical por las calles del municipio. Dentro de las jornadas gastronómicas y agroalimentarias, también se celebrará la novena edición del Festival Folclórico Transfronterizo Tajo Internacional, con la participación del grupo local Juéllega Extremeña y dos agrupaciones de la parte del Alentejo.

Finalmente, Aulaga Folk pondrá el broche final al decimosexto aniversario con un concierto que, tras finalizar, culminará con el sorteo de una cesta de productos donados por las empresas agroalimentarias que participan en el evento