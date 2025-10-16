El viaje al pasado de uno de los pueblos más ricos de Cáceres: la exposición que revive la memoria del municipio

La exposición itinerante “Del Arca de las Tres Llaves a la Nube”, impulsada por el Servicio de Archivo y Biblioteca de la Diputación de Cáceres, continúa su recorrido por los municipios de la provincia. En esta ocasión, recala en el edificio del Ayuntamiento de Almaraz, donde podrá visitarse hasta el próximo 19 de noviembre.

Documentos

Los visitantes podrán contemplar documentos originales de gran valor histórico, seleccionados por su relevancia, antigüedad o belleza estética, así como por reflejar momentos clave de la vida municipal. Entre las piezas destacan una Real Ejecutoria de la Dehesa Nueva a favor de los vecinos de Almaraz datada en 1828, un Plano del Proyecto de la Casa Consistorial de 1962, un Libro de actas del Ayuntamiento Pleno de 1852 y un Cuaderno de la Comisión Recaudatoria de fondos para los soldados de Melilla de 1921, además de varias publicaciones locales.

Almaraz, en el plano. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Paneles

La muestra se complementa con paneles explicativos sobre la historia de los ayuntamientos y de los archivos municipales, con el objetivo de acercar el patrimonio documental a la ciudadanía y poner en valor la memoria de los pueblos cacereños.

Difusión

Asimismo, la exposición sirve para difundir el Programa de Organización de Archivos Municipales de Extremadura, impulsado por la Junta de Extremadura en 2005 en colaboración con las diputaciones de Cáceres y Badajoz, que trabaja en la conservación, catalogación y difusión de estos fondos históricos.