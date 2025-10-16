Vuelve el Otoño Mágico al Valle del Ambroz: más de 70 actividades en ocho localidades

La vigésima octava edición del 'Otoño Mágico' en el Valle del Ambroz ya es una realidad. Del 24 de octubre al 30 de noviembre, la Fiesta de Interés Turístico Internacional (título que tiene desde el año pasado) une a ocho localidades para dar a conocer una de las épocas más bonitas de la comarca a través de más de 70 actividades relacionadas con la gastronomía, la cultura, el deporte y la naturaleza. Estas se desarrollarán durante seis fines de semana en Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.

El evento pone de relieve la "extraordinaria riqueza natural de esta comarca y también su patrimonio, historia y cultura", destaca el director general de Turismo, Óscar Mateos, que ha presentado la programación este miércoles junto al gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA), Diego Curto.

Presentación del Otiño Mágico en el Valle del Ambroz 2025 / Diputación de Cáceres

Implicación de toda la comarca

En su intervención, Mateos ha destacado que "toda la comarca" se implica visibilizar la belleza del otoño en el Valle del Ambroz. Los ayuntamientos de los ocho municipios, diversas asociaciones, entre ellas; la de mujeres y empresarios de diversa índole, como los del sector turístico, se afanan por ofrecer la mejor imagen con el mejor servicio y también colaboran con la organización de actividades.

Por todo ello, Mateos ha puesto en valor el trabajo que vienen realizando desde hace 28 años estos ocho municipios que, entre todos, no llegan a los 8.000 habitantes. De igual forma, se ha referido a los diversos reconocimientos que han obtenido en los últimos años, tanto del sector turístico como de medios de comunicación o el reciente premio 'Europa se Siente 2025' del Ministerio de Hacienda, que distingue proyectos cofinanciados con fondos europeos.

Fiestas, rutas, conciertos y otras actividades

La naturaleza es el eje vertebrador de las actividades, con el objetivo de mantener, preservar y conservar el entorno, de ahí que el programa contemple jornadas pedagógicas. También incluye senderismo y visitas guiadas a lugares populares, una carrera de montaña 'Subida a los Campanarios' y un rally fotográfico.

Destacan los eventos populares de la Fiesta de la Trashumancia, con un paseo interpretado, mercado artesanal, gastronomía y música folk y la Gran Calbotá, con degustación de castañas asada.

El 'otoño de bienestar' será otro de los puntos fuertes, marcado por clases de yoga, meditación, visitas guiadas y música. Para los más pequeños, habrá un Día Infantil con talleres, juegos, hinchables, animación y bailes.

A todo ello, se suman mercados de artesanía y productos locales, degustaciones gastronómicas, jornadas micológicas, espectáculos de humor y magia, así como conciertos, teatro y poesía, entre otras propuestas.