Archivada la causa contra el concejal socialista de un pueblo de Cáceres denunciado por prevaricación y fraude

"No hay derecho a que personas inocentes tengan que pasar por el calvario que está atravesando nuestro compañero y Secretario General, José Diego Casco, y el señalamiento al equipo de gobierno anterior sobre los que el actual equipo de gobierno –de Unidas por Madroñera con el apoyo del PP- ha vertido acusaciones infundadas muy graves de comisión de delitos". Son las palabras del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Campo, sobre la denuncia por posible prevaricación administrativa interpuesta por el Ayuntamiento de Madroñera contra el mencionado concejal socialista sobreseída el pasado 25 de marzo y recurrida por la citada entidad local.

"Desde que llegaron al gobierno, desde el Grupo Municipal Socialista siempre nos hemos puesto a su disposición para lo que necesitaran. Entendemos que frente a cualquier situación que no conocieran y en virtud del interés general de los vecinos y vecinas de Madroñera, quisieran una aclaración sobre algunos aspectos de las fiestas de verano de 2022. Sin embargo, nunca se dirigieron al anterior equipo de gobierno pidiendo explicaciones sobre las contrataciones, nos enteramos de la denuncia por la notificación judicial y ahora ya tienen la respuesta por partida doble: no se cometió delito alguno", enfatiza Campo.

Tal y como expresa el citado auto, "tras realizarse una amplia y minuciosa instrucción se ponen de relieve una serie de circunstancias que lo permiten descartar". De un lado, apunta, "la versión de la parte denunciante no cuenta finalmente con elemento indiciario o dato corroborador alguno y suficiente de los hechos que expone en su denuncia y escrito de recurso”. Además, practicadas otra serie de diligencias diversas sus resultados vienen a corroborar “la no existencia de ilicitud alguna y penalmente relevante dentro de las actuaciones llevadas a cabo por los denunciados en relación con las fiestas locales de la localidad de Madroñera del mes de agosto del año 2022".

"Vivimos en un pueblo pequeño y las acusaciones falsas dirigidas especialmente hacia uno de nuestros concejales le han causado graves daños personales y económicos derivados del juicio y las sospechas de haber cometido actos delictivos contra los madroñeros y madroñeras. Y todo ello cargando al Ayuntamiento los gastos de su inquina política, algo que comprobamos en el Pleno de ayer, parece que no le importa al PP", concluyen.