El cargo que ostentará un alcalde de Cáceres en honor al emperador Carlos V: 'Posadero Real'

José María Hernández García, alcalde de Cuacos de Yuste y tesorero de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, va a ser nombrado este sábado con un cargo en honor al emperador Carlos V: 'Posadero Real'. Será durante una recreación histórica en Valdestillas.

El municipio vallisoletano celebrará durante todo el fin de semana su tradicional cita renacentista, que conmemora el paso del emperador por la localidad en su viaje hacia el Monasterio de Yuste, donde se retiró hasta su muerte, según ha informado la Red de Cooperación de las Rutas del emperador Carlos V.

El nombramiento de Hernández García como Posadero Real se enmarca en los actos del sábado 18 de octubre, jornada que incluirá la apertura del mercado renacentista, un campamento histórico del siglo XVI y diversas actividades familiares, como talleres infantiles, exhibiciones de cetrería y demostraciones de tiro con arco y armas antiguas.

La recreación de la llegada de Carlos V a Valdestillas tendrá lugar a las 18:30 horas en la plaza Mayor, y culminará con un espectáculo de fuego y pirotecnia a cargo de la compañía Kull D'Sac y el tradicional lanzamiento de flechas desde el balcón del Ayuntamiento.

El programa, que se extenderá del 17 al 19 de octubre, incluye también un taller de divulgación histórica para escolares, una exposición de trajes renacentistas y la Ruta de la Tapa de Carlos V, con animación musical y gastronomía inspirada en la época.

El evento forma parte de las actividades de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, que agrupa municipios vinculados históricamente al itinerario seguido por el monarca en sus últimos años.