La Diputación de Cáceres homenajea a sus jubilados: dos de ellos con 45 años al servicio

La Diputación de Cáceres rindió homenaje este jueves, 17 de octubre, en un acto institucional con motivo de la festividad de San Pedro de Alcántara, patrón de la institución, a las personas que han trabajado al servicio de la administración provincial y que se jubilan durante el último año. En esta ocasión, 31 trabajadores culminan su etapa laboral, de los cuales una veintena asistieron a la ceremonia. Entre ellos, dos contaban con 45 años de servicio, siendo los de mayor antigüedad, y el que menos, con 8 años.

El homenaje se celebró en el salón de plenos donde, entre vítores y aplausos, cada uno de los jubilados se acercaron al estrado para recibir un reloj como obsequio de manos de autoridades: el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez; el vicepresidente tercero, Luis Fernando García Nicolás; el diputado delegado del área de Recursos Humanos, Alberto Ortega Villaroel; y el Portavoz del Grupo Popular en la institución Provincial, Sergio Rey. Tras la entrega, cada uno de ellos posó para una fotografía junto a los citados representantes políticos.

Homenajeados

En esta ocasión, la mayoría de las personas reconocidas desarrollaron su labor en el Sepei (8 profesionales) y como auxiliar administrativo (6 trabajadores), aunque también en otros puestos. Los nombres son: Juan Aranda Martín, auxiliar administrativo (40 años de servicio); Jesús Fernando Bravo Díaz, auxiliar administrativo (45 años de trabajo en la diputación); José María Burón Morcillo, jefe de salida del Sepei de Plasencia (38 años de antigüedad); Julio Cambero García, conductor bombero del Sepei de Valencia de Alcántara (12 años de servicio); Emiliano García Martín, electricista especialista en iluminación y sonido (43 años de antigüedad); Miguel Ángel Guerra Iglesias, conductor bombero del Sepei de Cáceres (36 años de servicio); Juan Montero Arroyo, electricista especialista en iluminación y sonido (41 años de trabajo en la institución provincial); Pedro Lancho Maestre, conductor bombero del Sepei de Cáceres (34 años de antigüedad); Francisco Juan León Gutiérrez, auxiliar administrativo (42 años de servicio); Nuria Otilia Mariñas Navas, auxiliar administrativo (43 años de trabajo en la diputación); Luciano Martín Bellanco, conductor bombero auxiliar Sepei de Gata (22 años de antigüedad); Emiliano Martín Gómez, jefe de salida del Sepei de Navalmoral de la Mata (37 años de servicio).

Fotogalería | Homenaje de la Diputación de Cáceres a 31 trabajadores jubilados y tres que han fallecido en el último año / Carlos Gil

También fueron homenajeados: Marcelina Martín Morgado, jefa de negociado de la seguridad social (38 años de antigüedad); José María Montero Espinal, jefe de sección de mantenimiento en edificación (40 años de antigüedad); María Fernanda Moreno Núñez, ordenanza (42 años de servicio); Manuel Pérez Fernández, conductor bombero Sepei Gata (24 años de trabajo en la diputación); José Luis Perlado Alonso, jefe de sección de asesoramiento técnico a entidades locales (22 años de antigüedad); María Luz Regidor Mateos, auxiliar administrativo (8 años de servicio); Encarnación Ruiz Jarillo, gestora de recaudación (40 años de trabajo en la institución); María Jesús Ruiz Peña, auxiliar administrativo (39 años de antigüedad); Juan Solano Mohacho, conductor bombero del Sepei de Cáceres (35 años de trabajo en la administración provincial); Alicia Terrón Batista, profesora del Conservatorio de música del Complejo Cultural Santa María (34 años de servicio) y Catalina Vinagre Alcántara, ordenanza (45 años de antigüedad).

Discurso institucional

Tras la entrega del obsequio, el presidente de la Diputación de Cáceres dio la bienvenida a los asistentes al acto y agradeció la presencia de las autoridades que acudieron a la cita. En su intervención, destacó "la importancia de las instituciones regionales y provinciales en la estabilidad y el fortalecimiento de la democracia".

Tras ello, Morales trasladó unas palabras a los jubilados donde mencionó su labor en la institución provincial, anécdotas, rasgos, así como agradeció su trabajo durante estos años. "Hoy no celebramos una obra, un proyecto o un plan; hoy celebramos a las personas, el compromiso, la entrega y la dedicación que habéis demostrado durante todos estos años de servicios", expresó.

Recuerdo

Por otra parte, recordó a aquellos compañeros fallecidos en este último año que no tuvieron la oportunidad de jubilarse. Asimismo, el presidente habló de la historia de más de 180 años de la institución provincial cacereña y de los cambios en la forma de trabajo o la tecnología que se han producido en esta administración en los últimos 45 años, tiempo de servicio con la que se jubilan dos de los homenajeados. Sin embargo, "hay algo que permanecido intacto a lo largo del tiempo: la capacidad de servicio y de compromiso con las personas".

Para concluir, Morales recordó un mensaje que le dio Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, y deseó el disfrute de la nueva etapa.

Una vez finalizado el discurso institucional, sonó el himno de Extremadura, se realizaron una foto de familia los jubilados y autoridades y se invitó a un vino de honor en el palacio de Carvajal.