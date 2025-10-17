Destinan 140.000 euros para renovar los equipos de radiología del centro de salud de Navas del Madroño

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha destinado 141.604 euros en la adquisición e instalación de una nueva sala de radiografía digital en el Centro de Salud de Navas del Madroño.

Con esta renovación, la Junta de Extremadura indica que se remplazan los equipos convencionales anteriores que llevaban más de 20 años en funcionamiento, "mejorando la seguridad, la rapidez y la calidad diagnóstica para los pacientes".

Asimismo, el Ejecutivo regional subraya que la inversión repercute en más de "6.200 pacientes" de Navas del Madroño, Garrovillas de Alconétar y Brozas, que viven a una distancia aproximada de entre 36 y 44 kilómetros de los hospitales de Cáceres. "Los nuevos equipos ponen fin a las averías producidas en los últimos meses, reduciendo tiempos de espera, evitando traslados innecesarios y garantizando un acceso más ágil y cercano a las pruebas diagnósticas", añade.

Nueva tecnología

La administración autonómica detalla que la nueva tecnología digital de rayos X ofrece "imágenes más nítidas y diagnósticos más precisos gracias a su avanzada capacidad de procesamiento". "El técnico radiólogo puede validar y ajustar las capturas antes de que lleguen al médico, lo que agiliza la atención sanitaria". Además, el sistema emplea dosis de radiación mínimas, adaptadas al área de exploración y a cada paciente, "reforzando así la seguridad de todo el proceso".

Sostenibilidad

Por otra parte, la Junta apunta que otro de los aspectos "clave" es su sostenibilidad, puesto que los equipos no requieren revelado químico, por lo que señalan que elimina la generación de residuos. Además, su diseño sin elementos electromecánicos reduce el riesgo de averías y la necesidad de un mantenimiento "intensivo".

Por último, la puesta en marcha de este nuevo equipo "facilitará el trabajo diario de los profesionales sanitarios, ofreciéndoles herramientas más avanzadas y fiables para realizar diagnósticos de mayor precisión, lo que repercutirá directamente en una atención de más calidad para los pacientes", expresan.