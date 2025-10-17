Trujillo abre una nueva edición de los Presupuestos Participativos para 2026

El Ayuntamiento de Trujillo ha puesto en marcha una nueva edición de los Presupuestos Participativos, un proceso de participación ciudadana que permitirá a los vecinos decidir sobre parte de las inversiones municipales del ejercicio de 2026. El plazo para presentar propuestas estará abierto hasta el día 24 de octubre.

Esta iniciativa, que se apoya en el marco del Gobierno Abierto de Extremadura y en la Ley de Haciendas Locales, busca reforzar la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones municipales. Así, los vecinos podrán presentar hasta tres propuestas, siempre que se refieran a actuaciones de inversión como obras, equipamientos, parques, alumbrado o mobiliario urbano y no superen el presupuesto máximo establecido.

Según recoge la resolución de Alcaldía firmada por la regidora Inés Rubio, podrán participar todas las personas mayores de edad empadronadas en Trujillo, así como titulares de inmuebles o de actividades económicas en el municipio. Las propuestas se registrarán en la Sede Electrónica o de manera presencial, en el consistorio, donde también se puede consultar el estado de ejecución del presupuesto municipal de 2025. «Queremos que los trujillanos sean protagonistas de la gestión pública, aportando ideas que mejoren su entorno y fomenten un municipio más participativo y transparente», subraya el Ayuntamiento.

Continuidad del modelo participativo

El proceso de presupuestos participativos no es nuevo en la ciudad. En la edición anterior, los vecinos eligieron entre seis proyectos diferentes, tras el plazo establecido para presentar propuestas.

La más votada fue la creación de una nave multiusos en Huertas de Ánimas, que obtuvo el 36,3% de los votos, seguida de la creación de un camino verde que conectara los distintos núcleos de población del municipio trujillano (23,8%) y la reforma del campo de fútbol Julian García de Guadiana (15,2%).

Otras iniciativas destacadas fueron la instalación de una estructura bioclimática y zonas verdes en el Paseo Ruiz de Mendoza, la creación de un centro BTT y la nueva pista deportiva de la avenida Reina María Cristina.

Esta convocatoria busca mantener el compromiso con la participación ciudadana y seguir un modelo de gestión basado en las necesidades de los vecinos.