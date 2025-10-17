Trujillo se queda sin duatlón y enduro por falta de efectivos policiales

El Duatlón de Trujillo, previsto para este domingo, 19 de octubre y el Enduro Ciudad de Trujillo, programado para el 23 de noviembre, han sido suspendidos por la falta de efectivos de la Policía Local, cuya presencia resulta imprescindible para garantizar la seguridad vial y ciudadana durante el desarrollo de las dos propuestas deportivas.

Así lo comunicó este mismo viernes la Concejalía de Deportes, que en una nota de prensa, explicaba que se trata de una decisión forzada por causas ajenas al área, tras no poder alcanzarse un acuerdo con el cuerpo de Policía Local, pese a las gestiones realizadas.

«El Ayuntamiento ha mostrado su disposición y voluntad para facilitar la celebración de las pruebas, pero, sin la presencia de la Policía Local no se puede garantizar la seguridad de los participantes ni del público y la ley nos obliga a suspenderlas», señala Consuelo Soriano, concejala de Deportes, que lamenta esta situación.

Asimismo, el consistorio defiende que la suspensión no se debe a una falta de previsión municipal, sino a una circunstancia sobrevenida, derivada de la escasez de personal disponible en la plantilla policial. Por ello, en el comunicado, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y transparencia a los clubes, deportistas y vecinos, asegurando que ya se trabaja en la búsqueda de nuevas fechas y alternativas para poder celebrar las pruebas previstas «con todas las garantías».

Falta de planificación

Las explicaciones ofrecidas por la concejalía responsable no han convencido a todos. De hecho, el PSOE trujillano acusa al equipo de gobierno del PP de «falta de planificación y coordinación» considerando que la situación es consecuencia directa de una «mala gestión municipal». Así, los socialistas reclaman la puesta en marcha de un Plan Municipal de Eventos y Cobertura Policial que evite que «algo así vuelva a ocurrir».

«Esto no es un problema puntual de personal, sino de gestión. Si el equipo de gobierno hubiera planificado con tiempo, coordinado con la Federación y los cuerpos de seguridad y previsto los refuerzos necesarios, las pruebas podrían haberse celebrado», subraya el grupo socialista, que lamenta el impacto de la cancelación en el ámbito deportivo, turístico y económico. «Cuando se gobierna, hay que estar a la altura» concluye.