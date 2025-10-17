Trujillo se queda sin duatlón y enduro por falta de efectivos policiales
La concejalía de Deportes explica que se trata de una decisión forzada por causas ajenas al área, pero, el PSOE acusa al gobierno de una mala gestión
El Duatlón de Trujillo, previsto para este domingo, 19 de octubre y el Enduro Ciudad de Trujillo, programado para el 23 de noviembre, han sido suspendidos por la falta de efectivos de la Policía Local, cuya presencia resulta imprescindible para garantizar la seguridad vial y ciudadana durante el desarrollo de las dos propuestas deportivas.
Así lo comunicó este mismo viernes la Concejalía de Deportes, que en una nota de prensa, explicaba que se trata de una decisión forzada por causas ajenas al área, tras no poder alcanzarse un acuerdo con el cuerpo de Policía Local, pese a las gestiones realizadas.
«El Ayuntamiento ha mostrado su disposición y voluntad para facilitar la celebración de las pruebas, pero, sin la presencia de la Policía Local no se puede garantizar la seguridad de los participantes ni del público y la ley nos obliga a suspenderlas», señala Consuelo Soriano, concejala de Deportes, que lamenta esta situación.
Asimismo, el consistorio defiende que la suspensión no se debe a una falta de previsión municipal, sino a una circunstancia sobrevenida, derivada de la escasez de personal disponible en la plantilla policial. Por ello, en el comunicado, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y transparencia a los clubes, deportistas y vecinos, asegurando que ya se trabaja en la búsqueda de nuevas fechas y alternativas para poder celebrar las pruebas previstas «con todas las garantías».
Falta de planificación
Las explicaciones ofrecidas por la concejalía responsable no han convencido a todos. De hecho, el PSOE trujillano acusa al equipo de gobierno del PP de «falta de planificación y coordinación» considerando que la situación es consecuencia directa de una «mala gestión municipal». Así, los socialistas reclaman la puesta en marcha de un Plan Municipal de Eventos y Cobertura Policial que evite que «algo así vuelva a ocurrir».
«Esto no es un problema puntual de personal, sino de gestión. Si el equipo de gobierno hubiera planificado con tiempo, coordinado con la Federación y los cuerpos de seguridad y previsto los refuerzos necesarios, las pruebas podrían haberse celebrado», subraya el grupo socialista, que lamenta el impacto de la cancelación en el ámbito deportivo, turístico y económico. «Cuando se gobierna, hay que estar a la altura» concluye.
- El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: 'Por el incremento del coste de la vida
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- Cazan' a un conductor de autobús escolar que triplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Cáceres
- Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres